"Quel gasdotto devasta i boschi dell’Appennino"

Alle due estremità del gasdotto i lavori sono già iniziati, precisamente in Abruzzo (centrale di Sulmona) da un lato e in Emilia Romagna (tratto Sestino Minerbio) dall’altro, a giugno dovrebbero incominciare quelli del tratto ‘Foligno- Sestino’ riguardanti la nostra provincia, precisamente i territori dei Comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro.

Il gasdotto Snam che da Sulmona arriverà a Minerbio e di cui il governo ha accelerato nel 2024 l’iter dei lavori è un’opera di cui si parla ormai da vent’anni, con tante prese di posizione e diverse contestazioni sollevate dalle associazioni ambientalistiche tra queste il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – Marche che in comunicato di questi giorni scrive: "Quando i giganteschi mezzi della Snam attaccheranno l’Appennino l’impatto sarà inimmaginabile: boschi sventrati, migliaia e migliaia di alberi abbattuti e trasformati in biomassa combustibile, piste accessorie (per far passare mezzi speciali) sui fianchi delle montagne, enormi piazzali di cantiere da realizzare in mezzo ad aree vergini, attualmente irraggiungibili con la viabilità ordinaria. Riattivazione di frane, dissesto idrogeologico diffuso. E tutto per un‘opera sostanzialmente inutile, con il consumo del gas in discesa da vent’anni e che in tre anni (2021 – 2024) è passato da 76 miliardi di metri cubi ai 61 miliardi. Le infrastrutture esistenti permettono già il transito di oltre 100 miliardi di metri cubi di metano e presto bisognerà pensare alla dismissione di interi gasdotti. Insomma, con quest’opera l’Italia verrà sfregiata, il cuore verde dell’Italia sarà sfregiato, il segno sarà irreversibile. Noi perderemo il paradiso, la Snam perderà la faccia, perché tutto, ogni metro di avanzamento, ogni albero abbattuto verrà documentato e divulgato al mondo".

"Non si tratta, come qualcuno afferma, di un semplice ’tubo sottoterra’ - sottolinea ancora il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – Marche - Questo mostro ha un diametro di 120 centimetri e all’interno la pressione è altissima (75 volte quella dell’atmosfera). Per realizzarlo deve essere eliminata tutta la vegetazione per un’ampiezza di 40 metri, per centinaia di km di lunghezza, in mezzo ai boschi. Difficilmente lì ritornerà il bosco, sia perché la pista di servizio e servitù dev’essere accessibile in qualsiasi momento, sia perché non esistono vivai in grado di fornire piante in tale quantità". "Che per giunta – conclude il GriG Mache - dovrebbero essere autoctone, com’è ovvio e come afferma lo stesso Gruppo Snam, che il gasdotto vuole realizzare. Inoltre, quando si abbattono alberi adulti, la compensazione consisterebbe nella messa a dimora di un numero di piantine (della stessa specie di quelle abbattute) di gran lunga superiore a quelle che vengono abbattute". Amedeo Pisciolini