Quel Leone che incoronò il leader del Sacro. Romano Impero

Il nome che si è imposto il nuovo pontefice resta argomento principe, per due motivi: l'elezione del papa è un fatto medievale e lo stesso nome Leone è profondamente medievale. Tratterei pertanto papa Leone III, uno dei miei preferiti.

Nacque di umilissime origini, e ciò era inedito, posto che per molto tempo il titolo papale se l’erano spartito le nobili famiglie romane. Quando salì al trono pontificio il momento era politicamente cruciale. Il regno longobardo era appena caduto, conquistato dai franchi di re Carlo (Magno). L’impero romano d’Oriente si stava sfilando dalla penisola italiana o, quantomeno, da Roma. Il papato era isolato, non aveva un "esercito", ma territorialmente si stava formando, nel centro-nord Italia. Leone non ebbe vita facile. Nell’anno del Signore 795 i nobili romani ordirono un complotto contro di lui. Durante una processione il papa fu picchiato, nel tentativo di mutilarlo.

Fu costretto a fuggire e a chiedere rifugio a re Carlo, il "barbaro" franco. Nel 799 Carlo riaccompagnò Leone a Roma, il papa pronunciò un solenne giuramento di innocenza e caddero così le pretestuose accuse di adulterio (e altre) mosse dai patrizi romani. Nell’anno 800, la notte di Natale, Leone III incoronò Carlo "imperatore del Sacro Romano Impero" tra le proteste dell’altro impero, quello romano d’Oriente, retto in quel momento da Irene, madre del defunto imperatore Costantino VI. Leone, da pontefice picchiato ad amico di Carlo Magno, che storia!

