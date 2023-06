Quel lupo che va in città Timori per il vicino asilo

C’è un lupo a Urbania, nella zona che porta alla strada delle Capute. Tanto che si sarebbero anche allertate le maestre di un asilo poco lontano dal luogo dell’avvistamento che preferirebbero non far uscire i bambini. La voce è girata veloce, un tam tam che si è rincorso prima tra le persone e poi si è ingigantito, come un’onda, nel mare dei social. C’è anche un video del lupo. Inoltre, indagando un po’ oltre facebook, si è scoperto che è stato allertato il comando della polizia locale che ha provveduto a fare appostamenti.

Infatti, il materiale foto e video è stato inviato a chi ne ha le competenze per analizzarlo con precisione. Sicuramente non si tratta di un cane selvatico. Il lu po è stato visto a duecento metri in linea d’area dal centro commerciale "Il Bramante". A segnalarlo, tra i primi, l’assessore comunale Emiliano Baffioni perché il lupo ha ucciso la pecora di un piccolo allevamento, azzannandola al collo. "La situazione è sotto controllo. Abbiamo subito avvisato il comandante della polizia Locale e le autorità competenti. Gli avvistamenti crescono nel tempo qui come negli altri territori e nella popolazione cresce la preoccupazione", spiega il sindaco di Urbania Marco Ciccolini.

Un paio all’anno è la media delle segnalazioni sul territorio e a farsi sentire, raccontano in molti, è la mancanza di un piano di gestione. Ma c’è qualcosa’altro che va approfondito. Il lupo si farebbe una passeggiata fino alle porte della città, non lontano del centro commerciale, rimanendo confinato nel verde del vicino bosco che arriva fin verso la strada, e per questo avrebbe creato timore nel vicino asilo.

"Le maestre non portano più fuori i bambini, nel giardino, per la paura", questo è il commento ricorrente sui social. Abbiamo sentito la dirigente scolastica dell’istituto scolastico Della Rovere, Antonella Accili di cui la scuola dell’infanzia fa parte. Tra l’altro la scuola che si trova lì provvisoriamente perché ci sono alcuni lavori in corso nella sede principale, dove tornerà a breve. "I bambini sono più che sicuri. L’asilo è al secondo piano e il giardino è ovviamente recintato. Poi ci sono le nostre maestre che sono molto attente. Non abbiamo ricevuto segnalazioni che ci potessero mettere in stato di preoccupazione. Ripeto, noi possiamo garantire che gli alunni sono al sicuro. Inoltre stiamo rimettendo in atto il trasferimento nella sede ufficiale, presto le cinque sezioni che ospitano un centinaio di bambini non saranno più nel centro commerciale, spiega Antonella Accili.

Francesco Pierucci