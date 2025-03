Quel ponte con una lunga storia. Ora spunta tra la vegetazione

Costruito nel 1578, segnava il confine tra il Ducato di Urbino governato da Francesco Maria II della Rovere e la Legazione di Romagna, suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa. Dopo quasi quattro secoli è ancora lì, a cavallo del fiume Tavollo, a segnare la divisione fra due territori, tra il comune di Cattolica ultimo lungo la costa della regione Emilia-Romagna e Gabicce Mare, avamposto delle Marche. Nonostante i lunghi anni di servizio sta però attendendo invano un riconoscimento per la sua storica funzione, svolta fino agli inizi del Novecento: il ponte arcuato in mattoni, che si scorge a valle di via Romagna e lungo la pista ciclopedonale che dal quartiere Tavollo a Gabicce scende al mare, spunta attraverso la vegetazione e in molti fra gli abitanti delle due cittadine manifestano curiosità rispetto alle sue origini.

Per questo Massimo Tomasetti, tecnico archeologo a riposo residente a Gabicce, scopritore della via Flaminia romana a Cattolica e dei resti del ponte romano di via Risorgimento a Gabicce nel 2008, ha fatto una ricerca sul manufatto e ne ha scritto la storia con l’obiettivo di donarla al Comune affinché si possa realizzare un cartello da affiggere lungo la pista ciclopedonale. "Il patrimonio storico-culturale va sempre valorizzato – sostiene Tomasetti – a maggior ragione in una città turistica. Questo ponte è l’unico manufatto del periodo rinascimentale di Gabicce. Ha tra l’altro una storia interessante. Nel 1598 vennero poste due lapidi con un’iscrizione che ricordava il passaggio di Papa Clemente VIII come si evince da una lettera del Capitano di Gabicce al Luogotenente di Pesaro. Altre notizie relative al ponte risalgono al 1751 quando viene citato in una tavola di Stefano Stefani in cui è definito come ‘Ponte Tavollo dove si esigge la gabella’. Le origini rinascimentali del manufatto sono di fatto sconosciute ai più: chi a Gabicce ne conosce l’esistenza lo definisce infatti come il ‘ponte romano’. C’è una spiegazione rispetto a questa convinzione – prosegue Tomasetti – . Sembra infatti che un ponte romano si trovasse in precedenza nello stesso punto, dal momento che qui passava la via Flaminia romana, almeno quella di epoca imperiale. Lo testimonia il ritrovamento della strada romana a pochi metri da qui, in direzione Cattolica, all’incrocio fra le vie Garibaldi e Bandiera. Accanto alla strada sono state rinvenute alcune tombe di epoca imperiale. Mentre poco distante da qui in direzione Pesaro, in via Risorgimento, sono stati individuati i resti di un ponte romano imperiale. Secondo studi idrogeologici, l’alveo del fiume in questo punto non è cambiato. La via Flaminia repubblicana doveva arrivare dunque fino a pochi metri da questo ponte, per poi deviare verso monte e attraversare il Tavollo più avanti, dove si trovava un altro ponte. Normalmente i Romani tracciavano le loro strade in linea retta e in pianura, Una deviazione verso Gabicce Monte fa presupporre una importanza del luogo o per motivi economici o religiosi".

Secondo il funzionario di Pesaro addetto alla manutenzione dei ponti nel 1728, Giandomenico Passeri, il manufatto veniva infatti definito come il ‘ponte nuovo’ mentre viene chiamato ‘ponte vecchio della strada Flaminia’ l’altro manufatto di origine romana. "Anche il ponte romano è in attesa da tempo di essere valorizzato – sostiene Tomasetti – si è parlato più volte con il Comune della necessità di evidenziare il reperto, che rappresenta l’unica testimonianza romana della città".

Beatrice Grasselli