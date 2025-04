"Quel ponte ha problemi di sicurezza"

Problemi di sicurezza al nuovo ponte ciclopedonale. È quanto osserva Pia Perricci (associazione EvolviAmo) che solleva alcune criticità riguardo al nuovo ponte sul Foglia da poco inaugurato.

"La parte più problematica del ponte – sottolinea Perricci -, a nostro parere è proprio la sicurezza. Le balaustre o i parapetti devono essere progettate ed installate per legge, in modo da non essere scalabili garantendo la sicurezza degli utenti soprattutto in presenza di dislivelli o bordi nel vuoto. Ciò significa che non devono avere elementi orizzontali o strutture che possano essere utilizzate come appigli per arrampicarsi o attraversare la barriera di protezione. A ben vedere la balaustra realizzata, è altamente scalabile e pertanto poco sicura, esattamente come poco sicuro e stabile e il cancello d’ingresso posto su piazzale 25 aprile. Non è dato neppure sapere perché i progettisti e gli esecutori hanno utilizzato una vernice a spruzzo che risulta altamente colabile e graffiabile anziché quella in polvere. Sono già visibili, infatti, numerose scorticature della vernice lungo il passamano. I pesaresi hanno già avuto l’esperienza di balaustre molto simili poste dinanzi alla Palla di Pomodoro, ma a quanto pare questa esperienza non ha insegnato nulla".