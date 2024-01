Quel rettilineo da una civiltà ad un’altra

di Franco

Solo chi si ricorda "Novecento" di Bertolucci o qualche scorcio di "Amarcord" di Fellini può comprendere cos’era "il rettilineo di Pozzo" fino ai decenni del dopoguerra: una lunga, interminabile galleria ombrosa che risalivi con la corriera di Capponi. Un rettilineo che non finiva mai, né di essere lungo né di essere bello, trapasso da una civiltà ad un’altra. Lassù in fondo, avamposto di confine sulla frontiera, c’era la Pica, ultimo bastione della società industriale emergente. Svoltavi leggermente sulla destra ed ecco la campagna vera, più avanti le quattro case di Pozzo, Osteria Nuova, Montecchio rinascente dallo scoppio, l’odore di sterco delle vacche, i filari d’uva e di albicocchi. A scoprire quel rettilineo infinito, oltre alla corriera e a quattro macchine dei signori c’erano però i diavoli rossi della Benelli, i piloti collaudatori che venivano a sparare fino all’ultimo cavallo dei nuovi motori della fabbrica cittadina. O stavi di qua o stavi di là della Pica, o eri di città o eri di campagna, i nomi dei padroni erano quasi impronunciabili come quelli delle divinità, si sa che esistono ma non si vedono e meno le nomini e meglio è. Sapevo solo che l’acronimo Pierangeli-Cangiotti detto Pica faceva i mattoni. Per anni tutto sembrava immutabile: gli alberi del rettilineo continuavano a brusire "soave tentennando" secondo Pascoli, la corriera di Capponi a fermarsi al foro boario di Pozzo, le Benelli e i Leoncini a far casino sul dritto. Un mondo perfetto? No, un mondo che cambiava, uno che moriva, l’altro che nasceva, iniziava la diaspora campagnola e la Pica accoglieva i primi fuggiaschi dai campi e dalle zuppe di terra, illetterati, ignoranti, dalle braccia forti e dall’abitudine alla fatica. Fu così che all’alba di un giorno lontano dal nido avito e paterno del podere fra Pozzo e Montelabbate, mio zio Mario depose zappa e falce nella capanna attaccata al pozzo e si fece manovale alla Pica: mattoni per fare nuove case, vecchie case contadine che si sgretolavano: gli uomini in fabbrica a guadagnare soldi veri invece del baratto e le donne, mia madre per prima, "a servizio" in città, addirittura da una gran famiglia su viale Zara. Un po’ come "Calcinaz" in "Amarcord": "Mio zio fava i madòni..." Il rettilineo di Pozzo? Lo hanno lobotomizzato a forza di rotatorie. Adesso è tranquillo, se fosse una persona sorriderebbe beato come un rincoglionito.