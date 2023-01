"Quel tifoso Vis mi ha rigato la macchina"

Stava passando con la sua Ford lungo via Campo sportivo, mentre i tifosi stavano entrando in massa dentro lo stadio per assistere alla partita Vis-Reggiana, quando ha sentito dei colpi forti sulla sua auto.

Si è fermato e ha visto che la carrozzeria era bozzata sul passaruota e lo sportello posteriore segnato da una profonda rigatura. Il conducente, un moldavo di 58 anni, residente a Pesaro, avrebbe riconosciuto il responsabile di quei danni in un 48enne pesarese, tifoso della Vis.

È così scattata la denuncia e il 45enne è finito a processo a Pesaro, davanti al giudice monocratico, con l’accusa di danneggiamento (difeso dagli avvocati Marco Defendini e Sara Battaglia).

Il 48enne, assistito dall’avvocato Marco Garulli, si è invece costituito parte civile per chiedere il risarcimento danni.

Il fatto risale a novembre di due anni fa. Secondo la denuncia, l’imputato si sarebbe scagliato sulla macchina bozzando la carrozzeria con due violenti pugni sferrati sopra la ruota. Poi, con un oggetto appuntito, avrebbe rigato lo sportello posteriore del mezzo. Non sono chiare le ragioni di quell’atto vandalico che hanno fatto finire il pesarese sul banco degli imputati e alla vittima sono costate diverse centinaia di euro di danni. Udienza aggiornata.