"Quel torneo mi porta clienti"

Kalle per tutti, all’anagrafe Stefano Arduini, titolare del ristorante pizzeria "L’artista" nel tratto finale, verso il mare di viale Verdi, una delle figure della ristorazione più popolari in città."Sono molto contento – dice – di come stanno andando le cose in questi giorni di Pasqua. Merito anche del torneo di basket ‘Ciao Rudy‘. In questo momento – ieri a mezzodì – la metà dei clienti che stanno pranzando sono di fuori Pesaro. E le prenotazioni sono molto buone perché sono pieno anche domani e dopodomani. Poi nel caso del mio locale il tempo incide poco perchè ho tutto il salone al chiuso nel caso piovesse. Arrivano in continuazione a chiedere se possono mangiare ed a che ora, perché molti sono legati agli orari delle partite dove sono impegnati i figli".