"Quel trono occulta. Collenuccio"

Marcello Valdinocci, consigliere di quartiere (F d’I), contesta il posizionamento del trono natalizio che in Piazzale Collenuccio occulta allo sguardo il busto di Pandolfo Collenuccio. "Il busto dell’ umanista – osserva – storico, poeta tra i più brillanti del XV sec. si era da tempo abituato al grigiore e all’incuria da Capitale 2024. Sin qui, l’uomo fatto uccidere da Giovanni Sforza, poteva pertanto dirsi abituato all’ingiustizia dei tempi. Mai però avrebbe pensato che Pesaro lo avrebbe fatto infine brillare, non per la sua raffinata cultura, ma per un forzato ingresso nella piccola e scintillante Las Vegas del cattivo gusto, dietro ad un trono che pare edificato o da un pacchiano camorrista o da un navigato gestore di casinò. Giovanni Sforza commise indubbiamente un crimine feroce e ingiusto. Ora, un assessorato certamente non feroce ha fatto però qualcosa di altrettanto ingiusto".