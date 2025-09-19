Quel tumultuoso e lontano settembre 1860 che ci portò dal Triregno al Tricolore

Uguccioni Nel ricordo degli italiani la campagna del settembre 1860, con cui l’Armata sarda occupa le Marche pontificie, è un modesto intermezzo sullo sfondo dell’impresa dei Mille. Ma la Santa sede vive quel momento come estremo pericolo, invoca una crociata internazionale che salvi il papato dalla "rivoluzione", e migliaia di volontari – belgi, francesi, austriaci, svizzeri e irlandesi, oltreché italiani – si arruolano.

In quel clima inquieto Christophe de la Moricière, promosso comandante in capo, inizia un febbrile riordino: acquista fucili e cannoni, carri, cavalli per l’artiglieria; impianta un ufficio topografico; uniforma gli organici (compagnie di 140 fanti; squadroni di 146 cavalleggeri; batterie montate di 151 artiglieri con cavalli da sella e da tiro; ecc.); il munizionamento individuale è di 60 cartucce; ai dragoni si assegna una rivoltella a sei colpi.

Nell’agosto 1860, escluse le unità presidiarie, per le operazioni di campagna sono disponibili 14.000 soldati distribuiti in tre brigate e una riserva. Nell’estate 1860 per il papa si profilano tre pericoli: insurrezioni all’interno, garibaldini da sud, piemontesi da nord. Lamoricière valuta che le insurrezioni potranno essere represse dalle truppe; contro Garibaldi c’è ancora l’esercito borbonico (la battaglia del Volturno si concluderà il 2 ottobre 1860); resta però la minaccia piemontese, poderosa per lo squilibrio di forze (l’Armata sarda dispone di 214.000 uomini). Ma la segreteria di Stato è sicura che la Francia difenderà il papa. Sicché, senza una guida chiara, Lamoricière trascura Roma, dove ci sono truppe francesi, e dissemina le sue brigate fra Terni e Macerata, per poi concentrarle secondo necessità.

Il 2 settembre 1860 l’esercito pontificio è schierato a cavallo dell’Appennino: la brigata Pimodan si trova a Terni; la brigata di riserva è a Spoleto con Lamoricière; la brigata Schmidt è verso Foligno; la brigata De Courten è a Macerata. I piemontesi lo sanno. Il governo di Torino prepara due corpi d’armata: il IV, comandato da Enrico Cialdini e forte di oltre 25.000 uomini, che entrerà nelle Marche; un altro, con 13.000 uomini, entrerà verso Perugia. Il 7 settembre Cavour inoltra alla segretaria di Stato una nota con cui chiede il disarmo dei corpi mercenari stranieri al servizio della Santa Sede.

Poi, senza attendere risposta, ordina che, se si verificassero "manifestazioni in senso nazionale in qualche luogo dell’Umbria e delle Marche", si intimi al Lamoricière di astenersi da ogni intervento e di ritirarsi. Sono pretese inaccettabili. E a quel punto, manifestazioni patriottiche si sono già verificate. A Urbino e a Pesaro c’è fermento; a Urbino casse di armi e munizioni sono occultate in un mulino fuori città, il comitato nazionale di Pesaro ha ricevuto da Rimini fucili e bombe "all’Orsini". La notte dell’8 settembre alcune centinaia di volontari e fuoriusciti muovono da Mondaino verso Urbino, che è presidiata da due compagnie di ausiliari e da quaranta gendarmi.

Alle 7,00 a.m. dell’8 settembre, giunta in vista della città, la colonna scambia alcune fucilate con una pattuglia pontificia, poi occupa porta Santa Lucia prima che si propaghi l’allarme e scende nell’abitato fino alla chiesa di San Francesco, dal cui portico sloggia un posto di guardia. I gendarmi sostengono il fuoco davanti al municipio, ma dopo un’ora di combattimento (ci sono dei caduti e dei feriti) devono lasciare la città ripiegando su Pesaro.

Lo stesso 8 settembre insorge Pergola, dove dei cittadini percorrono la città e intimano la resa ai propri gendarmi. La sera del 9 settembre a Urbino sono adunati circa duemila uomini; da lì gli insorti scendono su Fossombrone, che non è presidiata, e la occupano. Lamoricière telegrafa alla brigata De Courten di riportare l’ordine nella Marca. Nel pomeriggio del 9 settembre una colonna comandata dal col. Kanzler – nel 1870 sarà il comandante pontificio della difesa di Roma – esce da Macerata e per Jesi, Ostra e San Lorenzo in Campo dirige su Pergola. Muove dietro a lui il resto della brigata, che il 10 settembre è a Ostra, l’11 è nella valle del Cesano e da lì spinge avanguardie oltre Mondavio. Pesaro è presidiata da quattro compagnie di linea, cinque compagnie ausiliari e una settantina di gendarmi: quasi 1.200 uomini. Per autonoma iniziativa del colonnello Giovan Battista Zappi, comandante della piazza, il 10 settembre si è mossa da Fano verso Fossombrone una colonna che a sera si scontra con gli insorti e li sloggia dalla città provocando qualche morto e diversi feriti.

Enrico Cialdini esprime sugli insorti un parere sprezzante ("Sono gente fiacca che Lamoricière schiaccerà prontamente se truppa nostra non va subito in aiuto"). Certo, sono dei civili, gente che fa quel che può, ma le insurrezioni in Umbria e nelle alte Marche non sono affatto inutili: offrono al governo di Torino il casus belli e provocano una dispersione delle truppe pontificie che, avanzando verso i ribelli, compiranno a fatica – non tutte ci riusciranno – la successiva concentrazione. Nella notte sull’11 settembre Lamoricière telegrafa al proministro delle Armi pontificie che la brigata De Courten sta arrivando a Fossombrone: "la sua colonna sarà bastante a far ritornare tutto nell’ordine, a meno che le truppe piemontesi non intervengano". Come vediamo, il comandante in capo non si inganna sulle intenzioni di Torino e dubita delle garanzie di Parigi, nonostante Roma gli inviino telegrammi balsamici che non lo persuadono per niente. E in effetti a quel punto l’invasione si sta mettendo in moto.

L’intervento delle truppe regolari piemontesi inizia la mattina dell’11 settembre 1860, con il IV corpo (Cialdini) sulla direttrice Pesaro-Ancona, e il V (Morozzo della Rocca) per la Valtiberina su Città di Castello e Perugia. 1ª puntata - segue