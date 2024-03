Quel video a 12 anni: "Il mio idolo è Novak"

A soli 12 anni Luca Nardi aveva già le idee molto chiare. A chi gli chiedeva chi fosse il suo idolo lui rispondeva sicuro: Novak Djokovic. Uno dei tennisti più forti del mondo, l’attuale numero uno nella classifica mondiale, che ieri, in California, Luca si è trovato davanti come avversario e che con grande determinazione è riuscito a battere. Chissà se il Nardi bambino avrebbe mai pensato di poter riuscire in questo "miracolo", come lui stesso l’ha definito al termine della partita contro il serbo. In un video di SuperTennis TV che lo ritrae quando era piccolo, a Luca Nardi viene chiesto quali sono i suoi sogni futuri. Il tennista risponde: "Voglio diventare un giocatore ATP e il mio idolo è Djokovic, perché mi piace molto come sta in campo, come gioca e quanto corre". Trovarselo di fronte ora, a ventuno anni ancora da compiere, deve essere stata una grande emozione per Luca, che proprio al termine del match in cui l’ha battuto ha fatto sapere di avere ancora il poster di Nole nella sua camera, perché è il suo mito da sempre.

"Non potevo nemmeno immaginare di giocare una partita contro di lui, e ora l’ho anche battuto. È un sogno che si avvera per me", ha commentato. Soltanto pochi mesi fa, al suo prossimo futuro, Luca chiedeva di riuscire ad entrare tra i primi 100 giocatori del mondo. La notte scorsa ce l’ha fatta.