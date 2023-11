Quella Commedia ritrovata

Quattro antichi fogli, quattro frammenti trecenteschi della Divina Commedia ritrovati causalmente tra le pagine di alcuni faldoni degli archivi di Stato di Pesaro e di Urbino. Frammenti che si possono vedere in mostra alla Biblioteca di San Girolamo fino al 15 dicembre.

La scoperta è di quelle che al grande pubblico può sembrare ininfluente, ma per gli studiosi è un evento di enorme portata. Ha spiegato ieri la direttrice dell’archivio di Stato di Pesaro e Urbino Sara Cambrini: "Tre frammenti sono stati rinvenuti a Pesaro ma provengono dalle carte notarili della città di Fossombrone. Il quarto invece è stato rinvenuto nella sezione ‘Cancelleria del Luogotenente’ della sede di Urbino. Le prime tre sono pergamene, e contengono brani tratti da purgatorio e paradiso dell’opera dantesca, provengono da un unico libro e sono databili alla seconda metà del Trecento, quindi non molte decine di anni dalla morte del sommo poeta". A spiegare l’eccezionalità del quarto frammento è stato mercoledì al convegno che si è tenuto in ateneo il professore Marco Cursi, tra i più importanti dantisti italiani: "Il quarto frammento è piccolo ma più antico e interessante, sebbene non sia ancora stato staccato dalla copertina del libro a cui fu incollato come rinforzo. Senza particolari dubbi, dovrebbe trattarsi di una delle cosiddette ‘cento copie’, ovvero la prima ‘serie’ di copie (chiaramente trascritte a mano) che Francesco di ser Nardo da Barberino, copista e direttore di un’officina di copisti, riuscì in poco tempo a produrre pochissimi anni dopo la scomparsa di Dante". Francesco da Barberino fu il più famoso copista dantesco del Trecento, di lui si conoscono alcuni libri firmati e completi, ma soprattutto piccoli frammenti, e secondo Cursi il foglio urbinate potrebbe essere proprio di suo pugno, anche se il retro è ancora da esaminare dopo che verrà staccato dal volume seicentesco su cui è incollato. La identificazione è stata fatta sulla base dello stile con cui sono scritte alcune lettere come la d, la h e la k. Anche i tre frammenti della copia forsempronese sono comunque di grande interesse, anche se non si può identificare il copista.

Giovanni Volponi