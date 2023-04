"Quella crociera in Grecia e i racconti nel pozzetto"

Michele Cinquepalmi è da sempre accoppiato alla Renco e al suo fondatore Rinaldo Gasparini. E l’incontro tra i due non poteva che avvenire al porto. "Era notte e mio padre stava cercando di ormeggiare, ma aveva delle difficoltà. Sulla banchina ad osservarlo, in silenzio, c’era Michele – racconta il figlio del fondatore della Renco, Giovanni Gasparini –. Mio padre lo ha guardato e gli ha chiesto se lui sapesse quali erano le manovre giuste da fare. Cinquepalmi gentilmente gli spiegò come fare. Subito dopo lo ingaggiò e da quella volta è sempre stato con noi. Mio padre si fidava ciecamente di lui perché tutte le volte che andava in mare, sapeva esattamente cosa fare ed era anche molto prudente. Con lui mio padre ha fatto tante regate comprese le Colombiadi, una grande traversata dell’Atlantico in tempi dove non c’erano le tecnologie di oggi".

E lei? "Io Michele Cinquepalmi lo conosco da quando ho memoria. E la scorsa estate, prima del malore, si usciva in barca. La cosa più bella fatta con lui? Quando ho terminato gli studi, siamo andati in Grecia ed abbiamo navigato per un mese tra le isole. Gli piaceva raccontare, la sera nel pozzetto, le avventure come quella volta che nel golfo del Leone, vide affondare una nave. Un vero marinaio, imbattibile quando usciva in mare.

Prima di diventare lo skipper della famiglia Gasparini, dividendosi tra Pesaro e la Sardegna dove è all’ancora il Cica Magnum, Michele Cinquepalmi divenne suo malgrado uno skipper cercato e ascoltato non solo dai giornalisti italiani, ma dagli organi di informazione di mezzo mondo. Perché Michele Cinquepalmi era molto amico di Annarita Curina, la giovane skipper pesarese – allora aveva 33 anni – che venne massacrata da Pippo De Cristoforo a colpi di machete il primo giorno di navigazione, davanti a Senigallia. Una grande passione per il mare legava Cinquepalmi ad Annarita Curina. Per cui nel corso di una lunghissima caccia all’uomo nel Mediterraneo per ricostruire i contatti con De Cristoforo che nel 1988 aveva vissuto in un appartamento a villa Olga, al Moletto, molti si rivolgevano a lui.

Terminata quella brutta stagione Michele Cinquepalmi era tornato alla sua vita da skipper fino all’incontro con Rinaldo Gasparini una sera sul molo di ponente del porto.

m.g.