Quella doppia proroga: "Scelta inammissibile"

La protesta dei cittadini sulla discarica di Riceci non si ferma. Ieri mattina un centinaio di persone si sono di nuovo radunate in un sit-in di fronte alla sede della Provincia, dove era in corso la Conferenza dei servizi sulla realizzazione dell’impianto. Ad organizzare la manifestazione sono state le associazioni Lupus in fabula, Marea verde, EveryOne Group, DiversaMente, Comitato Urbino no discarica Riceci e Marche rifiuti zero. "Stiamo manifestando la nostra contrarietà al progetto di Aurora – dice Andrea Torcoletti, presidente dell’associazione DiversaMente – ma anche sulle decisioni prese dalla Provincia. Il 12 gennaio 2024 erano scaduti i termini per la presentazione della documentazione ed il progetto andava archiviato, invece l’ente provinciale ha deciso di concedere altri 180 giorni. Tutto questo è illegittimo, compresa la conferenza dei servizi convocata oggi (ieri, ndr.). Per questo agiremo nelle sedi opportune con un ricorso al Tar". A protestare anche Domenico Passeri, ex sindaco di Petriano: "La Provincia aveva già concesso una proroga di 180 giorni alla società Aurora ed ora, per la seconda volta, gliene concede un’altra: è un illecito amministrativo, quindi siamo pronti a depositare ricorso. Inoltre – aggiunge – vogliamo chiarezza su che cosa sia successo dentro la Provincia e al Genio civile per prendere questa decisione". D’accordo anche Flavio Angelini, presidente Lupus in Fabula: "Avere tale partecipazione al sit-in, dove vedo anche tanti pesaresi, è segno che il caso della discarica è molto sentito". Parla di "Ecocidio", infine, Gaetano Cecchini, Marea Verde: "Noi del Gallo combatteremo sempre. Salvaguardare l’ambiente è una priorità, soprattutto quando si tratta di uno scempio alle porte di una città Unesco come Urbino".

Alice Muri