Quella Fano che non esiste più. La Carta archeologica la svela

Presentata la carta archeologica del centro storico di Fano che, attraverso la piattaforma Gis, sarà consultabile da chiunque (amministrazioni pubbliche, società dei servizi e cittadini) che vogliano disporre delle informazioni sul patrimonio archeologico cittadino. La carta archeologica di Fanum Fortunae, inserita nel geo portale di archeologia del Ministero della Cultura, è stata presentata ieri alla Memo dal Centro studi Vitruviani: presenti il presidente e direttore scientifico del Centro, Dino Zacchilli e Oscar Mei, l’archeologa della Soprintendenza Ilaria Venanzoni e l’archeologa Laura Cerri che ha svolto il lavoro di ricerca e raccolta della documentazione, indispensabile per la creazione della Carta. Un lavoro complesso "per un centro storico che ha una continuità di vita dall’epoca romana".

Cerri ha recuperato documenti di ogni tipo: lettere, schizzi, disegni, planimetrie che per gli scavi più antichi si mostrano poco precisi nell’individuazione dei rinvenimenti indicati. Tutto materiale scovato tra "il complesso archivio della Soprintendenza, l’enorme archivio di Stato di Fano e quello di Pesaro che custodisce anche l’archivio del genio civile. I documenti sono stati recuperati anche all’archivio di Stato di Ancona e agli archivi dell’Ufficio urbanistica del Comune, della biblioteca Federiciana, della diocesi di Fano e della biblioteca Oliveriana di Pesaro". Un ’work in progress’, dove il materiale relativo ad ogni nuovo scavo (ancora da inserire quello di via Vitruvio) deve essere portato sulla piattaforma informatica per disporre di una Carta archeologica aggiornata.

"La Carta archeologica – ha spiega Mei – fa parte della convenzione siglata dal Centro studi Vitruviani con il Comune, le università di Urbino e Ancona e la Soprintendenza ed ha come obiettivo lo studio del patrimonio archeologico romano di Fano". Ilaria Venanzoni ha parlato dei contatti tra la Soprintendenza e il dipartimento di Geologia di Urbino per "approfondimenti sui marmi ritrovati negli scavi di via Vitruvio" dove si spera di aver individuato i resti della basilica di Fano. Ha poi accennato ai recenti ritrovamenti nell’area della scuola Gandiglio dove sono in corso i lavori. Sarebbe emerso parte di un quartiere di epoca romana al quale si sovrappongono strutture del XVII sec. Nell’area della palestra è stata ritrovata una porzione di pavimentazione che la Soprintendenza ha deciso di non rimuovere per non danneggiarla.

