Quella "Linea sottile", tra sicurezza e pericoli. Confindustria mobilita novecento studenti

Si chiama ‘Linea sottile’ l’iniziativa di Confindustria dedicata alla sicurezza. Ma non è solo un viaggio dentro i pericoli a volte invisibili che si nascondono dentro una fabbrica, ma spazia a 360 gradi sul vivere di tutti i giorni comprese le tragedie legate alla discoteche come è avvenuto nel 2018 alla ‘Lanterna Azzurra‘ di Corinaldo dove sono morti 6 giovani e ci sono stati 58 feriti.

Ed è stato quel lutto collettivo il filo conduttore nella giornata di ieri mattina al teatro Sperimentale, dove sono affluiti in due turni oltre 900 giovani delle scuole superiori della città. "I ragazzi sono stati molto coinvolti – dice Cecilia Papalini, presidente dei giovani di Confindustria – dalle testimonianze che sono state riportate nel ducofilm. E lo si percepiva guardandoli., emozionati Vogliamo sottolineare con questa iniziativa anche il valore del gesto del singolo, non solo in discoteca, ma anche mettere il casco quando si va in motorino, oppure rispettare la segnaletica stradale". Aggiunge il presidente di Confindustria, Alessandra Baronciani: "Il tema della sicurezza a tutto tondo deve essere centrale nel nostro quotidiano e affrontarlo seriamente aiuta tutti a vivere meglio. Per noi è una sfida che parte dal basso , con le nuove generazioni, e che si vince attraverso la condivisione di valori e obiettivi, rompendo il muro dell’indifferenza che ci porta a trascurare attenzione e buone abitudini. Parlare di sicurezza significa anche avere donne e uomini più responsabili domani quando entreranno nel mondo del lavoro: correre un po’ meno – conclude Baronciani – pensare ancora di più, assecondando i buoni comportamenti".

L’iniziativa dello Sperimentale, che verrà ripetuta il 31 gennaio a Urbania per gli studenti dell’entroterra, è stata organizzata da Confindustria in collaborazione con la fondazione Lhs istituita da colosso Saipem ed ha avuto il patrocinio del Comune. E’ intervenuto a parlare con i giovani in platea Antonio Vincenzo Alessi responsabile del processo di vigilanza dell’ispettorato territoriale del lavoro della Provincia.

A colpire gli studenti che si sono alternati allo Sperimentale, il documentario con le testimonianze dei protagonisti e con i genitori coinvolti in questa grande tragedia, che è stato realizzato dal giornalista Luca Pagliari e intitolato: "Doveva essere una festa". Aggancio tra Confindustria e la fondazione legata alla Saipem è stato Federico Ferrini, presidente del gruppo energia di palazzo Ciacchi. Ed il segretario della Lhs Davide Scotti ha aggiunto: "Con questo progetto la nostra fondazione veicola il valore della sicurezza in modo innovativo cercando di coinvolgere i giovani direttamente. E’ indispensabile toccare prima il cuore della mente, soprattutto per parlare ai giovani"