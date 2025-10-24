"Quella palestra è ok per attività sportive extrascolastiche?"

La palestra ‘Caprini Minucci’, riconsegnata mercoledì dalla Provincia al liceo ‘Torelli’ di Pergola dopo quasi due anni di lavori di ristrutturazione, ha i requisiti per ospitare attività sportive extrascolastiche e per accogliere il pubblico in occasione delle gare?

E’ la domanda che si pongono il sindaco Diego Sabatucci e l’assessore Luca Castratori, i quali spiegano: "Prima dell’avvio dei lavori, a febbraio 2024, la palestra era utilizzata non solo dal ‘Torelli’, ma anche da numerose associazioni sportive del territorio. In particolare, dagli oltre 100 atleti del Gs Volley Pergola e del Pergola Basket, che vi svolgevano allenamenti e partite ufficiali, alla presenza di pubblico. La struttura risultava adeguatamente attrezzata per la pratica della pallacanestro, dotata di canestri regolamentari e di una tribuna per gli spettatori".

Ora, invece, non sarebbe chiaro se e in quali modalità le società sportive potranno tornare a usufruirne. "Sollecitati da numerosi cittadini e associazioni – riprendono Sabatucci e Castratori – abbiamo inviato alla Provincia una comunicazione formale per ottenere chiarimenti e siamo in attesa di riscontro. Non intendiamo mettere in discussione l’opera (di 1,2 milioni, ndr), che forse avrebbe potuto essere realizzata con maggiore attenzione anche sotto il profilo funzionale, energetico ed estetico, siamo infatti consapevoli che il progetto è stato concordato tra la Provincia e la precedente amministrazione comunale. Ci preme però conoscere se la struttura potrà essere nuovamente concessa per attività sportive extrascolastiche e se sarà consentito l’accesso del pubblico in occasione delle gare".

s. fr.