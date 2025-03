Quella prima copia del Carlino: "La trovai tra disegni antichi. Forse era di uno dei fondatori"

FANO

di Anna Marchetti

Imprenditore edile, consigliere comunale di Civici Marche, collezionista di disegni antichi. E’ proprio grazie alla sua passione per il collezionismo d’arte che Kristian Forti è entrato in possesso di una delle poche copie, ancora in circolazione dopo 140 anni, del primo numero de il Resto del Carlino, pubblicato il 21 marzo 1885. Prima copia, forse appartenuta ad Alberto Carboni, uno dei quattro fondatori del quotidiano insieme a Cesare Chiusoli, che ne fu l’iniziale ideatore, Francesco Tonolla e Giulio Padovani. Copia che Forti donerà al Carlino per farla tornare nella sua sede naturale. L’edizione conservata da Forti è in condizioni perfette come se fosse stata stampata ieri. "Sono quattro pagine – spiega il collezionista – di carta sottilissima che, per evitare il deterioramento o l’ingiallimento, tengo all’interno di una cartellina cartacea non esposta a fonti di calore o alla luce. Credo che non ci siano in circolazione più di 50 copie del primo numero pubblicato il 21 marzo 1885. Il valore aggiunto di quella in mio possesso è l’ottima conservazione visti anche i suoi 140 anni".

Com’è arrivata nelle sue mani?

"La copia era all’interno di una cartellina di disegni antichi del ‘600 dell’artista Stefano Della Bella, faceva parte di un’eredità divisa tra più persone e oggetto di una perizia d’arte, e che io ho acquistato attraverso un Compro Oro di Fano. Mi sono subito reso conto che il foglio di giornale presente tra i disegni antichi era stato conservato in maniera maniacale, a rendere il ritrovamento ancora più interessante, la scritta in corsivo con penna stilografica, nel bordo in alto a destra, ‘A. Carboni’. Per caso qualche mese prima avevo letto la storia de il Resto del Carlino e mi sono ricordato i nomi dei primi quattro fondatori tra cui proprio Alberto Carboni. Questo potrebbe far presumere che quella in mia possesso sia una delle quattro copie che gli editori si erano riservati al momento della stampa del primo numero. Ovviamente è una supposizione perché dal punto di vista collezionistico non è possibile avere la certezza che si tratti di una di quelle quattro copie. All’interno della cartella di disegni antichi c’era anche una fotografia in bianco e nero, di una persona di fine ottocento, ma purtroppo non riesco a ritrovarla: quella poteva essere la prova che si trattava della copia di Carboni. In ogni caso le condizioni in cui è stato trovato il giornale mi fa supporre che avesse una notevole importanza per la persona che lo ha conservato. Non ho mai saputo chi fosse il proprietario".

Al di là dell’aspetto storico, qual è il valore economico oggi di quella prima pagina?

"Io ho acquistato l’intera cartella e non i singoli pezzi: all’interno c’erano 5 disegni di Stefano Della Bella, il disegno di un altro autore, la pagina di giornale e la foto in bianco e nero che non ritrovo. Comunque per una sua valutazione vanno applicati gli stessi criteri utilizzati per la numismatica. Prima di tutto conta lo stato di conservazione dell’oggetto, che in questo caso è vicino alla perfezione. Poi conta il numero di copie in circolazione, ormai pochissime, tenendo conto che nel primo anno, 1885, non furono state stampate più di 2-3mila copie, così come ha importanza il luogo del ritrovamento e nel caso specifico ha un peso anche la scritta a mano".

Un acquisto che lei ha fatto nel 2012, perché oggi vuole che torni alla redazione del Carlino?

"Perché un documento storico di tale importanza acquista ancora maggiore valore se collocato nella sede appropriata. A casa mia è conservato in una cartellina e non può neppure essere esposto per il timore di rovinarlo. E come quando si recupera un documento di famiglia: tra quella prima pagina e il quotidiano attuale c’è un ‘vincolo famiglia’ che gli fa assumere un valore maggiore, anche dal punto di vista emotivo".

Come collezionista le capita spesso di trovare oggetti fuori dal comune, che vanno oltre il suo specifico interesse?

"Negli ultimi anni meno rispetto al passato, grazie anche a internet le persone si documentano prima di mettere oggetti sul mercato. In un mercatino ho trovato un disegno originale di Simone Cantarini".

Come nasce la sua passione per gli oggetti antichi?

"Ho iniziato con le monete, poi è nato l’interesse per i disegni, i quadri e le ceramiche. Mi capita di mettere a disposizione qualche pezzo da collezione per l’allestimento di mostre anche se è sempre più difficile ottenere le garanzie contro i danneggiamenti e gli smarrimenti"

Che giudizio esprime sul mercato dell’antiquariato di Fano?

"Direi che rispetto a 10 anni fa il livello si è abbassato notevolmente".