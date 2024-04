"Quella volta che ho incontrato un centenario"

Lunedì 11 marzo io e la mia classe abbiamo incontrato Agostino Ercolessi, classe 1923, maestro, professore e direttore didattico cresciuto nel periodo fascista. Inizialmente l’incontro era programmato solo per i bambini della Primaria, ma visto che sarebbe stata un’esperienza interessante per tutti, la nostra prof di italiano entrò in classe e ci disse: "Saltiamo la solita lezione in classe per andare ad ascoltare una persona speciale!"

Ercolessi parlava di argomenti scolastici e storici e pure divertenti, cioè di com’era la scuola nel passato. A quei tempi i maestri erano molto severi e se un alunno faceva arrabbiare ricorrevano anche alla violenza. Verso gli anni ‘30, quando Ercolessi era bambino, per andare a scuola non c’erano la macchina o l’autobus ma si dovevano percorrere chilometri e chilometri in bicicletta o a piedi anche perchè a Pesaro c’erano solo tre scuole. Più avanti, quando divenne maestro, gli alunni durante la ricreazione facevano a gara per dargli un pezzo della propria merenda: inizialmente si vergognava poi decise che ogni giorno avrebbe preso un pezzetto da ciascun bambino.

La scuola dove insegnava era dentro a un mulino e così i banchi erano sempre ricoperti di polvere bianca; dopo che era stato macinato il grano, i bidelli si preoccupavano di spolverarli

ma lui diceva di non farlo, perchè la polvere poteva essere utilizzata come lavagna da ogni alunno. A quel tempo, i banchi erano inclinati e in ognuno dovevano starci due alunni seduti nelle panche. Ercolessi insegnava in un piccolo paesino, sembra incredibile ma non c’era il bagno… così un giorno decise di andare a parlare con il sindaco per chiedergli se fosse stato possibile costruirlo.

Il sindaco rispose che non c’erano soldi e così Ercolessi, insieme ai suoi alunni, decise di improvvisare una latrina: costruirono un capanno con le canne e ci fecero un buco al centro dove ognuno poteva fare i propri bisogni. Quante cose sono cambiate! Pensando alla vita di oggi, sembra impossibile che la scuola una volta fosse tanto diversa e faticosa… noi oggi siamo davvero fortunati! L’esperienza con il professore Agostino Ercolessi mi ha entusiasmato mi piacerebbe incontrarlo nuovamente per ascoltare tante altre storie e aneddoti della vita di altri tempi, che ormai in pochissimi possono raccontarci e gli chiederei: "Come si fa a vivere così a lungo, con questa lucidità nel raccontare in modo così coinvolgente".

Classe I D