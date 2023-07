Quell’ascensore fuori uso Italo Cucci alla stazione: "Sembra abbandonata"

"Stamane il servizio ascensori della stazione ferroviaria di Pesaro era bloccato". A segnalare il disservizio è Italo Cucci, tra i maestri del giornalismo italiano, saggista, già direttore del Qn La Nazione, il Giorno e il Resto del Carlino e durante la sua lunga carriera di varie testate nazionali. "Ho interpellato due addetti al servizio clienti che hanno chiamato la ditta che cura gli impianti – ha osservato Cucci, in una nota alla redazione –. Risposta: mancava un uomo della sicurezza che potesse rispondere ad eventuali allarmi di gente bloccata in ascensore e così hanno disattivato il servizio. C’erano vecchi come me e alcuni disabili che si son dovuti fare tutte le scale. Rispetto a Pescara, Ancona, Rimini e Bologna quella di Pesaro sembra una stazione abbandonata". Al momento di rientrare da Pesaro dove è stato un paio di giorni per presentare un suo libro, l’editorialista si è imbattuto nel fastidioso e ricorrente problema visto quanto emerso dalle testimonianze raccolte ieri.

"Sono 15 anni che lavoro qui e mi è capitato di vedere di tutto – dice un operatore che chiede di restare anonimo –. L’ascensore agevola chi ha bagagli pesanti, ma serve anche a chi si sloga una caviglia e deve raggiungere i binari con le stampelle senza rischiare di scivolare quando è bagnato. Un addetto all’assistenza, a fronte dell’ascensore fuori uso, è arrivato addirittura a caricare un infortunato sulle spalle per portarlo al binario". Vediamo una mamma mentre perplessa guarda la scala con 15 gradini che deve affrontare per salire al livello del binario uno. Ha la più piccola addormentata nel passeggino e l’altra, sui 4 anni, che le tiene la mano. Il sudore le bagna la fronte: Caronte è inclemente nei momenti critici. Mentre ragiona se può farcela da sola, oppure se è dannatamente necessario svegliare la piccola, getta uno sguardo “disperato“ alla bambina che si propone di aiutarla. Abbastanza per decidere di darglielo noi un aiuto. "Signora vuole una mano?". Lei radiosa accetta e passerà tutti e 15 gli scalini a scusarsi: "Mia figlia non mangia niente: sono questi passeggini ipertecnologici a gravare come macigni". A quel punto la piccola: "C’è anche la spesa, mamma". Approdate al binario la mamma se ne va regalando un sorriso di gratitudine luminoso come pochi. Torniamo in redazione che arriva una mail sarcastica al Carlino: "Alla stazione di Pesaro, tutti gli ascensori sono fuori uso. Grande idea la manutenzione in piena estate".

Solidea Vitali Rosati