Sono rimaste nel cassetto per quasi 28 anni, dieci favole per bambini ‘made in Fano’ e per questo dense di un’antica fanesitudine. Dieci storie edificanti con protagonisti gli amici animali che portano con sé altrettante morali, scritte dall’artista di strada Paolo Casisa, per fare del bene. Per ora sono solo un libro virtuale, acquistabile online come pdf. Ma questo volumetto di 50 pagine attualmente edito da Ideostampa in due sole copie, ambisce a diventare una pubblicazione reale da vendere per beneficienza. "Un libro di fiabe senza immagini è un mezzo libro" spiega così il motivo della mancata pubblicazione il suo autore, che lancia allora una sfida agli studenti del liceo Artistico Apolloni e ai vignettisti fanesi, invitati a leggere le fiabe e realizzare per ciascuna di essa una serie di tavole. "Nel 1995 nacque mio figlio Manuel e mi si spalancò all’improvviso un mondo nuovo, fatto di gioie improvvise, di pappine, di sorrisini ammalianti, di abbracci, di capricci e di meraviglie varie - spiega Casisa -. Lo stimolo per scriver favole mi giunse allora senza preavviso, magicamente".

Così, alla fine del 1997, erano pronte dieci storielline che sono restate dentro ad un cassetto sino ad oggi. "L’esser padre all’epoca ha risvegliato in me vividi ricordi di quando, da bambino e ragazzino, vissi quella Fano degli anni ‘70 così ricca di contraddizioni dalla privilegiata postazione della pasticceria Pizzeria Pietro (in piazza Costanzi, ndr) - prosegue CAsisa -, formidabile luogo di aggregazione frequentata da persone di tutte le età, nobili e contadini, ragazzotti crudeli e strani personaggi della Fano che non c’è più. La pizza rossa coi carciofini di mio padre Pietro tuttora è ricordata come un simbolo per i tantissimi fanesi che trascorrevano ore su quei tavolini di formica bevendo un bicchiere di spuma e chiacchierando del più e del meno, mentre mio padre e mia madre, nel retrobottega lavoravano incessantemente su un pavimento perennemente ricoperto di segatura. Alcuni personaggi delle mie fiabe sono ispirati proprio a quel senso di semplicità, di amicizia, di leggerezza e di condivisione che in molti vissero in quella pizzeria-pasticceria scarna, per nulla riscaldata anche negli inverni più rigidi, ma che racchiudeva un calore umano per me impossibile da dimenticare".

Tiziana Petrelli