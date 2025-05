"Quelle orchidee sono protette, salvatele"

Per la loro fioritura hanno scelto un luogo "alternativo" ed anche poco consono, come il piccolo spazio tra l’asfalto e le barriere antirumore della strada Interquartieri. Si tratta di alcuni esemplari di orchidee Anagampis piramidalis, una specie protetta a livello nazionale e di notevole importanza, come spiega Andre Giunta, curatore dell’Orto Botanico di Ancona e docente dell’Università Politecnica delle Marche che le ha individuate nel tratto di strada. "Questo è un ottimo segnale di biodiversità per tutta la città – dice Giunta –. Non appena rinvenute, in accordo con Legambiente Pesaro, abbiamo subito provveduto ad effettuare opportuna comunicazione alla segreteria del sindaco Andrea Biancani e ad Aspes, ente che si occupa degli sfalci cittadini, per chiedere di interromperli nel tratto segnalato. Ricordiamo – aggiunge – che le orchidee spontanee sono entità protetta a livello nazionale e confidiamo che il Comune di Pesaro si operi per preservarle al meglio".

Dopo la segnalazione di Giunta, la presidente di Legambiente Pesaro, Rosaria Cipolletta, ha inviato quindi una lettera al Comune e ad Aspes: "Dovendo preservare le varie specie di fiori per il mantenimento della biodiversità – scrive - chiediamo all’Aspes, incaricata dall’amministrazione comunale del taglio dell’erba nelle zone pubbliche della città, di non procedere al taglio in quel tratto di verde perché inevitabilmente verrebbero tagliate anche le orchidee oppure, se il taglio si rende necessario, chiediamo che si diano istruzioni agli esecutori affinché non taglino questi rari fiori".