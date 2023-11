Quelle stanze che salvano vite. Il dottor Gnudi inaugura ’Avere cura’

"Caro professore, da oggi inizia una nuova avventura per te. Siamo certi che ‘avrai cura’ di tutto questo". Ed è così che la commozione nel volto del dottor Umberto Gnudi non si è più trattenuta, lasciando spazio ad una cerimonia emozionante che ha visto aprire per la prima volta le porte dell’associazione no profit ‘Avere cura’, lanciata proprio dall’ex direttore del pronto soccorso di Pesaro e circa dieci soci fondatori.

Una folla di amici, colleghi e istituzioni hanno presenziato al taglio del nastro della nuova struttura di via Cavallotti che ospiterà corsi di formazione e divulgazione sanitaria riguardanti, principalmente, le tecniche salvavita di rianimazione cardio-polmonare (riconosciuta dal Miur come attività didattica).

"Il nostro obiettivo principale saranno i corsi di formazione indirizzati alle scuole che spesso non hanno gli strumenti adeguati per un approccio corretto alla materia sanitaria: istruiamo così i professori che a loro volta diventano formatori per i propri studenti", ha sottolineato Gnudi. Un progetto diventato realtà grazie alla donazione dell’ingegner Alessandro Fedrigoni (proprietario delle cartiere di Fabriano e noto imprenditore di Verona), scomparso a fine 2021 a 80 anni. A tagliare il nastro è stata proprio la moglie, Vittoria Luminoso, che commossa lo ha ricordato: "Sarebbe stato fiero di tutto questo perché ha sempre dato importanza all’aiuto verso il prossimo, sono felice che la memoria di mio marito sia legata a questa struttura", riservando anche ringraziamenti alla socia fondatrice Silvana Canestrari. È infatti all’imprenditore che è stata dedicata la sala principale dove verranno svolti i corsi di formazione e divulgazione. Il locale, da 150 metri quadrati, dispone anche di una hall e una piccola stanza sempre dedicata alle lezioni e che permette la formazione di tre gruppi da sei persone contemporaneamente. La cerimonia si è poi conclusa con lo svelamento del defibrillatore posto all’esterno dell’edificio.

Giorgia Monticelli