Quelle strutture nate negli anni ’60 Ora sentono l’età e sono rifugio di balordi

Il ‘cimitero’ degli alberghi della zona mare, tutte strutture erette alla fine degli anni Sessanta, non da oggi dà problemi perché le parti esterne ed anche i rivestimenti si sono ammalorati con il passare del tempo. Il primo albergo a dare problemi fu l’hotel Garden (da lunedì-martedì partono i lavori per separare i materiali prima della demolizione), perché anni fa le piastrelle grige di rivestimento delle muri esterni si staccarono durante un forte temporale e volarono su viale Trieste. Anche in quella occasione per fortuna sotto l’hotel non passavano persone e neanche macchine. Un altro incidente ci fu durante la costruzione dello stabile che è nato sulle ceneri dell’hotel Rex. Un tubo innocente per il forte vento rotolò in strada andando a colpire, fortunatamente in maniera non grave, un giovane che stava correndo lungo la ciclabile.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire poi anche sul retro dell’hotel ‘La bussola’ lungo via Nazario Sauro perchè si stava staccando, cadendo in strada, parte dei soffitti dei terrazzini delle camere. ‘La bussola’, così come l’‘International’ sono di proprietà della società immobiliare ‘Fox silver’ che fa riferimento alla famiglia Berloni. Ieri mattina, fortunatamente molto presto, è stata la volta dell’hotel Lido di Mauro Bosco a perdere i pezzi, all’incrocio tra viale Zara e viale Trieste. Un problema di sicurezza e di estetica, ma non solo. Perché molte delle strutture abbandonate – problemi si sono avuti anche sulla parte vecchia delle colonie di villa Marina con caduta di calcinacci –, sono diventate negli anni anche rifugi di extracomunitari, sbandati e senzatetto. E in questo elenco va aggiunto anche l’hotel Sporting sempre in viale Nazario Sauro, così come le strutture dell’ex Cif sull’entrata sud della città. Per questa ragione i titolari delle strutture hanno dovuto tamponare tutte le entrate e tutte le finestre del piano terra proprio per evitare che gli ambienti diventassero pericolosi dormitori. Ma questo non vale solo per la zona mare perché problemi di questo tipo si sono avuti anche con l’ex ospedale psichiatrico lungo il Corso, fra l’altro una struttura con alcune zone pericolanti e quindi anche molto pericoloso per chi ci si avventura dentro di notte.

