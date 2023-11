Quelle undici indomite ragazze. Oggi il ricordo delle ’eroine’

Giornata importantissima, quella odierna, per Marotta. Si celebra il 106esimo anniversario dell’impresa delle 11 Eroine che, esattamente il 18 novembre del 1917, aiutarono a salvare 104 uomini della Marina Militare.

All’alba di quel giorno, dopo il naufragio del pontone armato Cappellini di fronte alle acque di Marina di Monterciano, già si prospettava la stessa fine per il pontone militare Faà di Bruno, incagliatosi sulle secche a circa 300 metri dalla costa di Marotta, ma ecco che una barca, con a bordo 11 giovanissime del posto, sfidò il mare in tempesta, per soccorrere i marinai.

Erina Simoncelli, 20enne, riuscì, insieme alle sue compagne, sorelle e cugine, con un’età comprese tra i 13 e i 30 anni, a portare viveri e medicinali agli uomini del Faà di Bruno, ridando loro coraggio e soccorso. Tutte queste ragazze, due anni dopo, vennero decorate con la medaglia di bronzo al valore della Marina Militare. Oltre che di Erina Simoncelli, si trattò di Maria, Arduina e Nella Portavia, di Teresa Isotti, di Emilia Portavia di Nicola, Silvia Ginestra, Emilia Portavia di Giuseppe, Maria Marinelli Zampa, Edda Paolini e Giustina Francesconi. La cerimonia di oggi è organizzata dal Comune di Mondolfo e dall’associazione ‘Malarupta’ e si terrà, a partire dalle 10,30, ai giardini ‘Le Undici Eroine’ sul lungomare nord marottese. Dopo il raduno delle autorità e delle scolaresche, alle 10,45 ci sarà l’alzabandiera e il picchetto d’onore alla presenza dei vertici della Capitaneria di Porto, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e di una rappresentanza degli altri corpi militari e civili locali.

Alle 11, deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato alle Eroine e, a seguire, l’intervento del sindaco Nicola Barbieri. Il cerimoniale avrà poi un’appendice alle 18, alla sala convegni della Croce Rossa marottese, in viale Europa 1, con la proiezione, alla presenza del regista Matteo Marcucci, del documentario dal titolo ‘Il Faà di Bruno e le 11 Eroine’, seguito da un gustoso aperitivo legato alle specialità del territorio.

Sandro Franceschetti