Quelli che l’hanno seguito: "Ora tutto è cambiato"

In questi 20 anni e più di volontariato in Etiopia, Abba Marcello ha accolto all’interno della sua struttura moltissime scolaresche, moltissimi ragazzi pesaresi che si sono voluti avvicinare a questo mondo, vedere con i loro occhi quella che era, e in alcune circostanze ancora è, la vera povertà. A raccontare le loro esperienze Eva, Maurizio e Davide, i quali, seppur nello stesso luogo, hanno provato emozioni differenti, sogni e sensazioni. "Andai a trovare padre Marcello nel 2013 con la mia scuola, in quinta – racconta Eva –. Ero in quel classico periodo adolescenziale in cui tutto non va bene, in cui ci si lamenta costantemente e non si è mai soddisfatti. Dopo una settimana in Etiopia, la mia visione della vita era totalmente cambiata: mi sono resa conto di quanto fossi bombardata di stimoli e non fossi felice, mentre quei ragazzi, che non avevano niente, erano sempre sorridenti. Mi sono ricreduta, ed ora viaggio costantemente, conoscendo persone nuove, con le loro storie e le loro realtà". Racconta invece Davide: "Sono tornato dall’Etiopia qualche settimana fa e non posso fare a meno di raccontare ai miei amici quale esperienza fantastica sia stata questo viaggio. Attraverso gli occhi di quei bambini, attraverso i loro sorrisi e la loro allegria, io ho visto il volto di Dio. Prima di questa esperienza mi annoiavo, non sapevo mai come riuscire a divertirmi. Ora non posso fare a meno di pensare di tornare lì, perché nel lavoro di padre Marcello e nel lavoro di Wondewosen ho visto di cosa è capace e quanto amore può dare la Chiesa". Conclude Maurizio: "Io non sono né un professore, né un alunno, anzi, ne passano di anni tra di noi, però presi coraggio e intrapresi questo viaggio assieme ad alcune classi del Liceo Mamiani. Già, durante il tragitto, fecero di tutto per farmi integrare e, appena arrivati, era come se fossi ringiovanito. Hanno espresso le loro emozioni e le loro sensazioni, rivelando le loro fragilità. Questo per me è stato un grandissimo onore, aver potuto condividere quest’esperienza con dei ragazzi fantastici, che personalmente voglio definire la nostra ’meglio gioventù’".

Alessio Zaffini