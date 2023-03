Quelli che mollano "Trovare personale è diventato impossibile Io cedo l’attività"

"Cedesi attività per mancanza di personale": è questo ciò che si legge a caratteri cubitali i davanti alla porta della ormai ex pinseria di via Londra in Baia Flaminia.

Il cartello verde "fluo", visibile anche a metri distanza, suggerisce la volontà di farsi notare e il numero indicato è quello del titolare Francesco Pandolfi che dice di aver passato due anni d’inferno nel reperire personale stagionale serio, costringendolo così alla chiusura ufficiale.

Il 51enne, già titolare di Pando’s pizza 2.0 in strada Adriatica e di un laboratorio dove artigianalmente prepara le basi delle pinse a Villa Fastiggi, dice di averle provate proprio tutte: "Offrivo una serie di contratti: da quelli di apprendistato per i giovanissimi a trenta ore settimanali con tredicesima, tfr e 1000 euro al mese, a contratti a tempo determinato da 5 o 6 ore al giorno con giorno libero, pagati 9 euro l’ora – racconta il pizzaiolo –. Ma puntualmente, dopo poco, venivano in pizzeria a portarmi le dimissioni seguite dalle scuse più assurde: una volta una ragazza si è licenziata per messaggio dopo soli due giorni di lavoro mentre un’altra volta una mamma interessata al posto di lavoro per il figlio ventenne sembrava volesse fare il colloquio al posto suo. Un’altra ancora – continua Pandolfi – aveva firmato un contratto di apprendistato, dopo due settimane è tornata dal vecchio datore di lavoro che la pagava in nero e addirittura meno di quello che le davo io, ma era un mestiere meno faticoso, da come mi raccontava lei stessa".

Ma è possibile che il mestiere non sia più appetibile? "La gente non ha più voglia di lavorare la sera e durante i fine settimana – continua Pandolfi –. L’ottica di sacrificarsi per il lavoro non esiste più. Da un lato è comprensibile ma dall’altro simboleggia la deriva delle nuove generazioni. Io oggi chiudo ma domani – si chiede Pandolfi – dove finiremo? Sono preoccupato".

g.m.