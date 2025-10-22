Quelli che non studiano e non lavorano. Più di un ragazzo su 10 in provincia

L’11,5% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni della nostra provincia non studia e non lavora. E se si amplia la fascia d’età, arrivando a 29 anni, il tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile arriva addirittura al 19% per gli uomini e il 15,8% per le donne. Sono questi i dati che balzano immediatamente all’occhio nell’ultima fotografia scattata dall’Istat nella nostra provincia, presentata ieri durante l’evento "I dati in Comune. Strumenti per il dialogo tra amministrazioni e territorio", organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Dati al di sopra della media regionale, dove emerge anche che i giovani nella fascia di età tra i 0 e i 14 anni rappresentano nel nostro territorio soltanto l’11,4% della popolazione, contro il 62,9% di persone tra i 15 e i 64 anni e il 25,7% con oltre 65 anni. E se si prende in considerazione l’indice di ricambio della popolazione, si può vedere come per ogni 150,82 persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni, ci sono solo 100 giovani nella fascia tra i 15-19 anni.

La fotografia dell’Istat prende in considerazione l’intero territorio provinciale, dove sono presenti 50 Comuni, di cui 34 al di sotto dei 5mila abitanti. I residenti in provincia rimangono pressoché stabili, passando da 349.882 del 1° gennaio 2024 a 349.798 al 1° gennaio 2025. Le femmine rappresentano il 50,7% della popolazione, mentre gli uomini il 49,3%. Gli stranieri presenti sono 29.790, pari all’8,5% della popolazione residente e rispetto all’anno precedente, aumentano dello 0,1%. Continua a calare il livello delle nascite: l’incremento naturale è infatti diminuito del 5,7% (lo scorso anno il calo era stato del 5,5%), anche se il risultato è leggermente migliore rispetto a quello regionale che si attesta al -6,2%. Migliora anche la speranza di vita: per le femmine è pari a 86,3 anni (contro gli 86 anni dello scorso anno) mentre per i maschi si attesta invece a 84,4 anni (contro gli 82,1 del 2024). E’ necessario però sottolineare che durante gli anni del Covid l’età media si era abbassata di diversi punti.

Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, il tasso di disoccupazione provinciale nella fascia d’età 15-64 anni si attesta al 3,5%, risultando migliore del valore regionale (al 5,2%) e nazionale (al 6,6%). Il reddito medio disponibile pro-capite è infine di 23.682 euro, in aumento rispetto allo scorso anno, ma resta il divario contributivo tra uomini e donne.

A commentare i dati in apertura della presentazione di ieri è stata la Prefetta Emanuela Saveria Greco, seguita da Giuseppe Paolini, presidente della Provincia: "Questi approfondimenti sono strumenti utili per progettare insieme le future scelte strategiche per le nostre comunità – ha detto Paolini insieme a Paola D’Andrea, responsabile della Statistica della Provincia –. La programmazione deve infatti basarsi su dati territoriali attendibili". A seguire sono intervenuti il responsabile Statistica dell’Upi, Gaetano Palombelli; la dirigente dell’Ufficio area nord-est Istat, Roberta Palmieri e dell’area sud, Antonella Bianchino; la docente dell’Università di Urbino, Fatima Farina; il segretario provinciale della Cgil, Roberto Rossini; il direttore di Confindustria, Andrea Baroni e il presidente dell’Ats 1 Luca Pandolfi. A moderare l’evento, Massimo Seri.

Alice Muri