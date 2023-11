Quelli che protestano: "Strada disastrata. Ma il Comune fa soltanto rattoppi"

"Una mancata manutenzione del manto stradale che potrebbe provocare gravi danni agli utenti della strada, pedoni prima di tutti, e agli pneumatici delle nostre auto". È questa la denuncia dei residenti di via Caduti del Mare di Gabicce Mare che addebitano all’ente un’assenza manutentiva di oltre trent’anni. "Sarebbe ora – proseguono i residenti – che il Comune si occupasse di una situazione che negli anni ha reso un disastro questa zona adiacente al porto, un angolo della nostra cittadina trasandato". La lettera aperta indirizzata alla stampa arriva dopo che gli stessi residenti hanno interpellato per tre volte il sindaco Domenico Pascuzzi senza ottenere alcun concreto riscontro. "In questi giorni una ditta incaricata dal Comune è intervenuta con rattoppi che, a detta degli stessi operatori, sono poco efficaci. Una situazione insostenibile ravvisata anche dai turisti che trascorrono qui gran parte della stagione estiva. Grazie al loro sostegno abbiamo organizzato una raccolta firme poi consegnata agli uffici comunali preposti, ma anche in questo caso l’unica risposta è stata una porta chiusa in faccia. E allora, a questo punto, ci domandiamo se al Comune interessa ancora ricevere i pagamenti del nostro pass auto, equivalente a una spesa di 140 euro, e dell’accesso alla Ztl, pari a 32 euro, che contribuiscono a rimpinguare le casse comunali. Occorre provvedere a un rifacimento integrale del manto stradale dimostrando a noi residenti che chi ci amministra prende in carico richieste di questo tipo che bene si inseriscono nella più ampia programmazione turistica e di promozione della nostra piccola cittadina, oltre che in un piano di prevenzione e sicurezza stradale".