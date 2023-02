Quelli che vanno di corsa Tornano i ’Supermarathoneti’

Fano rilancia: il 5 marzo torna la maratona organizzata dal club Supermarathon. "Un evento – fanno presente gli organizzatori – che accoglie le istanze di tutti i podisti, affiancando alle distanze classiche della maratona e della mezza anche la 8 ore per ultramaratoneti. La gara marchigiana si è guadagnata ormai una fama diffusa in tutto il Paese e lo spostamento in avanti della prova, normalmente allestita a inizio febbraio, non farà altro che allargare il bacino d’utenza". La manifestazione si terrà al circuito Marconi. Nel luogo normalmente deputato per le biciclette, questa volta i protagonisti saranno i podisti con partenza per tutte le gare alle 9. La maratona di Fano è un’autentica e festa perché non finisce con l’arrivo, ma prosegue con le premiazioni, i ristori e la tradizionale pizza al ristorante Da Fiore. La quota di partecipazione era di 35 euro per la maratona e l’ultra, 20 euro per la mezza se l’iscrizione veniva effettuata entro ieri, da oggi è previsto un aumento di 5 euro. A tutti gli iscritti la speciale maglia del Club Supermarathon con la famosa "S" di Superman e la medaglia ricordo della manifestazione. Per informazioni: www.clubsupermarathon.it