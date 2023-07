Quelli innamorati del pianoforte Luci sui ragazzi del Conservatorio

Terzo appuntamento per la Rassegna pianistica estiva organizzata dal Conservatorio Rossini nel Cortile di Palazzo Montani Antaldi (piazza Antaldi, 2 a Pesaro) che offre agli studenti l’opportunità di esibirsi in pubblico e alla città qualificati e piacevoli pomeriggi musicali. La selezione degli studenti protagonisti del cartellone che si compone di 7 appuntamenti (in cui si ascolteranno opere tra le più note del canone pianistico, ricoprendo un arco temporale di circa 150 anni, da Beethoven e Schubert a Stravinskij e Prokofiev) è curata dai docenti di pianoforte del Conservatorio Rossini Annamaria Cristina Raffa e Andrea Turini.

Oggi pomeriggio alle 18.30, ingresso libero fino a esaurimento posti, sul palco gli studenti Zeno Lodolini e Marco Lowenthal. Questo il repertorio: Zeno Lodolini suonerà Franz Liszt (1811-1886) Ballata n. 2 in si minore S 171 mentre Marco Lowenthal farà ascoltare Sergej Rachmaninov (1873-1943) da 13 Préludes op. 32; Igor Stravinskij (1882-1971) Quatre Études op. 7; Béla Bartók (1881-1945) Danze popolari romene dell’Ungheria.