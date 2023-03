"Quello ti ha guardata" Aggredisce la ex in discoteca

L’ha picchiata e presa per il collo in discoteca e solo perché un altro ragazzo aveva osato guardarla. Un’aggressione violenta e folle che gli è costata ieri la condanna a 9 mesi per lesioni aggravate. I protagonisti della vicenda sono due ragazzi ventenni di Pesaro. Lei, stanca delle gelosie del fidanzato, aveva deciso di lasciarlo. Ma lui non aveva accettato l’abbandono. La giovane si sentiva molto fragile e dipendente affettivamente dal ragazzo. Nonostante il suo atteggiamento e le sue reazioni sopra le righe. Anche se non stavano più insieme, continuavano a frequentarsi. Come la sera dell’aggressione in discoteca. I due, insieme a un amico, vanno a passare serata in un locale di Rimini. A un certo punto, il ventenne avrebbe notato un uomo che lanciava uno sguardo malizioso alla sua ex. E tanto è bastato a farlo scattare con quella violenza. Si è scagliato sulla giovane mettendole le mani al collo, picchiandola e insultandola. L’aggressione è continuata anche nel parcheggio dove l’imputato ha preso a calci e pugni l’auto della ragazza nella quale lei si era rifugiata. Sono intervenute le forze dell’ordine che hanno riportato la calma. Ma per il ventenne è scattata la denuncia che lo ha portato a processo. Lesioni aggravate, stalking e danneggiamento i reati. L’imputato ha risarcito i danni alla macchina, la vittima ha ritirato la querela e per questo il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. Per gli altri due, il pm aveva chiesto un anno e 6 mesi. Assolto dallo stalking, il giudice ha condannato il giovane a 9 mesi per le lesioni aggravate.

e. ros.