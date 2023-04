’Quer pasticciaccio brutto’ di viale Alighieri Irrompe il cantiere: code e tir sulla ciclabile

di Anna Marchetti

Caos lavori a Sassonia, si prospetta una estate ‘calda’. Ieri mattina in viale Dante Alighieri la prova generale di quello che potrebbe succedere alla viabilità (traffico, file, transito confuso di ciclisti, auto e camion) con la contemporanea presenza di un cantiere privato al civico 18, dove è stato abbattuto un edificio privato per costruirne uno nuovo, e il prossimo restyling di viale Battisti (che comunque non sarà chiusa al traffico). La parte finale di viale Alighieri, dall’angolo di via Leonardo da Vinci a viale Battisti, è stata riaperta al traffico ieri mattina dopo la chiusura di una decina di giorni per permettere la demolizione di un edificio di 5 piani, ma di fatto in quel tratto la pista ciclabile è inutilizzabile.

Il cantiere, infatti, a causa della presenza di una gru di grosse dimensioni occupa parte della carreggiata con la conseguenza che auto e tir sono costretti a transitare sulla ciclabile. "Che confusione" commentavano ieri mattina pedoni e ciclisti costretti a fare lo slalom tra le auto. "Com’è possibile che possa accadere tutto questo – commenta l’avvocato Antonio Seclì che si è battuto per la sicurezza dei pedoni lungo viale Dante Alighieri – quando è ancora in corso la sperimentazione della ciclabile. Possibile che non ci sia stata nessuna comunicazione ai cittadini? E soprattutto che fine farà la sperimentazione?".

L’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori sembra fosse all’oscuro dell’autorizzazione concessa al cantiere privato. "Dopo l’abbattimento – commenta Brunori – pensavo che il cantiere avrebbe sospeso l’attività riprendendola a settembre. Non possiamo creare ulteriori disagi alla zona mare già sovraccarica di problemi. Chi ha concesso le autorizzazioni ha sottovalutato la zona e i problemi che si potevano creare". "Altra conseguenza – fa notare Brunori – sarà il blocco delle asfaltature di viale Alighieri che avevamo concordato con Aset". Asfalture molto attese e che darebbero un nuovo volto all’intero viale.

Nelle intenzioni dell’assessore Brunori la sperimentazione di viale Alighieri, che prevede il parcheggio delle auto sul lato mare della strada, la ciclabile e il passaggio pedonale sul lato monte, andrà comunque avanti. Il Comune sta cercando aree parcheggio per sopperire alla riduzione dei posti auto. "I cantieri sono necessari – commenta l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – ma non possiamo chiudere la città proprio mentre si prepara ad accogliere i turisti". Il problema dei lavori nella zona mare è stato affrontato nella giunta della scorsa settimana, mentre per lunedì il Comune ha organizzato, con la presenza degli assessori interessati e dei tecnici, un incontro con la ditta che ha il cantiere in viale Alighieri 81. "La nostra volontà – spiega Lucarelli – è quella di andare incontro all’impresa privata cercando di capire se sia possibile trovare un modo per occupare meno spazio possibile e ridurre i disagi. Ovviamente due cantieri così vicini hanno bisogno di coordinarsi".