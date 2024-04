Querela Tiviroli contro Carrabs. La procura: "E’ solo critica politica". Il manager: "Ha offeso proprio me"

"Siamo tutti Carrabs". Con questi cartelli, accompagnati da quelli che ribadivano il "No alla discarica di Riceci", i rappresentanti di Europa Verde e delle associazioni ambientaliste erano schierati in presidio ieri mattina di fronte al tribunale di Pesaro per manifestare solidarietà a Gianluca Carrabs, in occasione dell’udienza preliminare per la denuncia di diffamazione che ha ricevuto dall’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli, in merito ad alcune sue dichiarazioni sul caso della discarica. La procura ha chiesto l’archiviazione delle accuse, ritenendole insussistenti in quanto Carrabs ha "solo espresso una critica politica".

Tiviroli si è opposto all’archiviazione parlando di "offese alla sua persona e alla sua professionalità" il gup si è riservato di decidere. E’ lo stesso Carrabs, all’uscita del tribunale, a ribadire le sue posizioni: "Un amministratore di una società pubblica, come Tiviroli (che ieri non era presente in aula, ndr.), non può sottrarsi alla mera critica politica su un progetto che è stato contestato da più parti, sia a destra che a sinistra". E aggiunge: "Siamo qui per dire ancora una volta ’No’ alla discarica di Riceci. Anche la Commissione ha sottolineato l’inappropriatezza di quel luogo, al centro di uno dei distretti biologici più grandi di Italia. E se da una parte la politica sembra essere d’accordo sul ’no’ al progetto, dall’altro però gli atti amministrativi vanno avanti. Non dobbiamo abbassare la guardia". Circa una trentina i manifestanti al presidio. "Siamo qui per portare solidarietà ad un nostro amico – dice Domenico Passeri di Marea Verde – uno dei primi a battersi contro la realizzazione della discarica. Ma siamo qui anche contro la prepotenza e l’arroganza". Presente anche l’associazione EveryOne: "La querela a Carrabs andava archiviata subito – dice Roberto Malini - ma è stato scelto di fare opposizione ed oggi (ieri, ndr.) per questa udienza, ci troviamo qui a suo sostegno". E sulla discarica aggiunge: "Non bisogna distogliere l’attenzione perché non ci sono ancora timbri o firme che dicano che questa discarica non si farà".

Tra i presenti anche Luigi Tagliolini: "Qui manifestano soltanto cittadini, ma le istituzioni dove sono? – chiede -. Sono loro che dovrebbero garantire gli interessi dei cittadini, tra cui quello della salute. Ricordiamoci che Marche Multiservizi è una società con maggioranza pubblica". Presente al presidio anche Europa Verde, che con Sabrina Santelli ricorda che "la battaglia contro la discarica di Riceci è universale".

D’accordo anche Adriana Fabbri: "Qui ci stiamo battendo per la salute di tutti e per il futuro dei nostri figli". Intanto, la commissione parlamentare ecomafie ha incaricato l’onorevole Rachele Silvestri (Fdi) e l’onorevole Francesco Emilio Borrelli (Avs) di scrivere la relazione conclusiva sul ‘filonè d’inchiesta riguardante la discarica di Riceci.

Alice Muri