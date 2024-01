Querele a raffica tra ex coniugi per ville e attici

"Guerra" senza esclusione di colpi tra due ex coniugi di Pesaro, imprenditore lui, professionista lei, che ieri mattina si sono ritrovati davanti al gup per una raffica di querele incrociate. Lui era stato denunciato per maltrattanti in famiglia, lesioni colpose, stalking, pirateria informatica e altro, lei a sua volta doveva rispondere alle accuse dell’ex coniuge quale sottrazione di minori, falso e calunnia. Il sostituto procuratore ha chiesto per entrambe le posizioni l’archiviazione per insussistenza dei fatti ma i difensori (il professor Lucio Monaco e per la donna l’avvocato Piero Venturi) hanno presentato opposizione chiedendo per i propri assistiti di procedere col rinvio a giudizio. Il gup si è riservata di decidere nei prossimi giorni.