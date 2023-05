"Questa architettura andava salvata"

Non tutti hanno accolto con favore la notizia della demolizione dell’ex liceo Raffaello. Tra i più perplessi sulle reali criticità della struttura, l’ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale Michele Felici, che ha inviato a comune, provincia e al ministero dell’istruzione una lettera di cui riportiamo il testo. "La notizia che presto la scuola verrà demolita mi ha dato tristezza; i lavori procederanno come il Comune e la Provincia hanno stabilito: inutile è stato il tentativo di salvare l’edificio scolastico che ha anche un qualche valore architettonico. La “Guida all’architettura nelle Marche 1900-2015“ di Lorenzo Ciccarelli spiega infatti che la scuola è una delle opere di rilievo dell’architetto romano Luigi Pellegrin, che la progettò nel 1956-’57. Un progetto “possente, di stampo cubista, con plastici corpi di fabbrica poligonali di cui alcuni aggettanti nel vuoto“. Certamente, per quanto è dato a vedere e per quanto è scritto nella relazione che ha portato alla inagibilità e demolizione, l’edificio, che ha superato senza alcun danno gli eventi sismici dagli anni ’60 ad oggi, non ha problemi statici, ma i “calcoli“ smentiscono l’evidenza e i “calcoli“ hanno sempre ragione. La cosa mi fa venire in mente quanto sta accadendo in un altro comune della provincia: qui l’edificio è una vecchia scuola professionale edificata dopo la guerra con i “cantieri scuola“ e anch’esso ha superato tutte le prove (terremoti) che il tempo ha procurato senza alcun danno. Negli ultimi anni è stato oggetto di un progetto anche di miglioramento sismico che, con normale gara, è stato assegnato per l’esecuzione. A lavori iniziati, qualcuno (la Provincia?) ha ripetuto alcune indagini e anche questo edificio deve essere demolito; ciò non solo contrasta con la evidenza ma contrasta anche con il giudizio che un tecnico, certamente affidabile e con tanta esperienza, ha dato per iscritto per poi elaborare il progetto che è stato appaltato. Certamente chi gestisce l’appalto ha le carte in regola per giustificare la demolizione; per far questo c’è bisogno di tecnici bravissimi in grado di “stirare“ ogni dato. Comunque io rimango dell’opinione che i tecnici e amministratori della cosa pubblica fanno di tutto per avere la cosa peggiore al massimo costo. Con la speranza che chi ha l’obbligo di controllare chieda un giudizio a tecnici qualificati non coinvolti nelle varie pratiche che questi Enti hanno, auguro a tutti buon lavoro".