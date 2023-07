"Questa camera mortuaria è indecorosa"

La camera mortuaria dell’ospedale di Urbino rattrista anche chi non ha subìto alcun lutto. Le condizioni esterne e interne del locale che ospita le salme di chi si spegne nel nosocomio urbinate sono purtroppo pessime, e l’hanno notato tutti coloro che nell’ultimo periodo hanno dovuto recarvisi a causa della perdita di un congiunto. Tra questi, è pervenuta alla nostra redazione la segnalazione di un cittadino residente a Lucrezia di Cartoceto: "Sono stato alla camera mortuaria di Urbino – ci scrive Lorenzo Diotallevi – per un lutto famigliare, aspettandomi di trovarla sobria ma decorosa, al pari di quella di Fano in cui purtroppo in altre occasiono ho dovuto recarmi. Invece si presenta in condizioni pessime, coi defunti in un’unica piccola stanzetta, di conseguenza senza alcuna privacy, senza servizi igienici, con cavi e tubi scoperti ovunque. Sono rimasto basito e allibito. Rispetto a quella fanese, sembrava di piombare indietro di decenni. Spero di non doverci tornare mai più, perché in momenti delicati come l’addio a un parente, trovarsi in un posto così non è rispettoso e decoroso, sia verso i defunti sia verso parenti e amici che vanno per un ultimo saluto".

Siamo dunque andati a verificare di persona la situazione, trovandola come il lettore l’aveva segnalata: già all’esterno l’ingresso lascia a desiderare, con la porta che si trova dietro un posto auto. Una volta entrati, la situazione non è migliore: pavimenti con piastrelle diverse e in parte divelte e chiuse col cemento; controsoffitti inesistenti e quindi tubi e cavi elettrici in bella vista fin sopra l’ingresso della camera; stanzette aperte in cui vengono lasciati materiali in deposito e il carrello delle pulizie; la sala d’attesa non adiacente la camera; infine, la camera stessa piccola, senza dei divisori in caso di compresenza di due o più salme.

Le famiglie di defunti diversi sono costrette a creare dei turni di ingresso per avere un po’ di privacy, e nel mentre nei corridoi possono passare dipendenti dell’ospedale per tutt’altro motivo, essendoci nelle vicinanze altri locali adibiti a usi diversi. Stupisce infine la mancanza di un bagno, che dev’essere cercato in altre ali dell’ospedale, tuttavia lontane da quell’ingresso, che si trova sul retro del nosocomio. La situazione è provvisoria, in quanto la camera mortuaria si trovava poco distante in un’ala attualmente in corso di ristrutturazione. Ma nel frattempo, non si sa per quanto ancora, chi verrà per un caro defunto si troverà questo spettacolo ancora più triste.

gio. vol.