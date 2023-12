Questa città è da calendario. Dodici mesi per amare Pesaro

Un omaggio alla città di Pesaro che torna anche quest’anno con la sua dodicesima edizione del calendario: "PesarodamareMMXXIV". Dal titolo ‘Ven otra’ (vieni oltre in dialetto pesarese), quest’anno vuole portare un augurio per accogliere Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura che sta arrivando. Sono undici gli autori che, attraverso quattro fotografie ciascuno hanno riempito le pagine del nuovo calendario rappresentando, con la propria sensibilità e visione della città, i dodici quartieri più Monteciccardo. "Un progetto che tutti gli anni riscontra grande successo tra la collettività e quest’anno abbiamo voluto rappresentare una ‘Pesaro possibile’ aperta al domani che va oltre verso una visione nuova, futura della città" spiega Alfredo Venturi, presidente dell’Associazione Venturi Spazio all’Arte.

Un’idea che dà spazio alla creatività di ciascun autore nella rappresentazione del quartiere scelto e che non vuole soltanto regalare un oggetto ma vuole accompagnare le settimane del 2024 attraverso un percorso fotografico alla scoperta della città. Un lavoro promosso ogni anno dall’associazione culturale Venturi Spazio all’Arte, dall’Ottica Venturi e dall’Associazione Macula-Cultura fotografica che presenteranno, insieme agli autori degli scatti, il calendario venerdì alle 17 nella Biblioteca S. Giovanni di Pesaro.

Stessa data, però alle 21, ci sarà l’inaugurazione della Mostra fotografica, nel negozio dell’Ottica Venturi, in cui saranno esposti i progetti fotografici a cui seguirà un buffet finale. "Con questo lavoro si eleva, in un certo senso, la nostra attività in qualcosa di più importante come la cultura - sottolinea Elisa Venturi, titolare dell’Ottica Venturi - aprire gli ambienti del nostro negozio alla città con questa esposizione è una cosa fantastica che ci riempie di gioia". Gli autori sono: Raffaella Ballerini, Maria Stella Bianchi, Camilla Buzzai, Manuela Castigliolo, Elisa Cecchini, Clelia Concetti, Sandro Del Tinto, Giacomo Magi, Alessia Orlandi, Simone Sideri e Giulia Simonelli. Il calendario sarà distribuito gratuitamente nell’Ottica Venturi da venerdì.

Ilenia Baldantoni