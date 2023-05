"Questa città non ha deciso cosa fare da grande"

Ancora qualche colpo di coda sul dibattito aperto con le dichiarazioni di Nardo Filippetti sul futuro turistico della città legato soprattutto a Pesaro capitale della Cultura 2024. Davide Ippaso esponente della Confesercenti va sulla scia dell’albergatore "che dice cose, anche se in maniera un po’ ruvida, sulla quali non gli si può dare torto. Pesaro capitale della cultura è dietro l’angolo perché mancano solamente sei mesi. Questa era una città ricca fino ad una decina di anni fa, ora ci sono larghe sacche di povertà che non si può far finta di non vedere. E quella che abbiamo davanti è una occasione unica perché se ce la giochiamo bene avrà riflessi positivi per diversi anni a venire, protemo vivere di rendita – dice Ippaso –. Il problema qual è? E’ che ancora questa città non ha deciso cosa vuol fare da grande e non è ancora pronta. Così come non si capisce quale sia il messaggio che si vuole trasmettere per l’evento del prossimo anno ed invece è arrivato il tempo di correre. Un esempio? Eccolo: proprio questa matina confrontandomi con un albergatore questo mi raccontava che andando a promuovere la sua attività e quindi giocando anche la carta di Pesaro città capitale della cultura, l’interlocutore gli ha chiesto quali fossero gli eventi pogrammati. Non ha saputo rispondere. Io credo che in questo momento bisogna perlomeno veicolare qualche evento, qualche perla che caratterizzerà il prossimo anno della città. Almeno quello, creandoci poi attorno un corollario di eventi. Noi come Confesercenti – continua Ippaso – ci confrontiamo spesso con il vicesindaco Daniele Vimini e siamo anche disposti a dare tutta la nostra collaborazione. Ma non può essere lasciato solo in questo compito. Deve essere costruita attorno a lui una organizzazione tralasciando poi un particolare: i soldi stanziati per questo anno-evento sono sufficienti?".