"Questa è una ciclabile?" Si riaccende la polemica

"Ieri un signore in carrozzella stava per finire sotto un camion, perché la pedonale era nuovamente e impunemente occupata. Lui transitava sulla ciclabile, facendo lo slalom tra le macchine parcheggiate di traverso". A farsi portavoce di un malessere diffuso, è Marcella Rossi, abitante di via Dante Alighieri (nei pressi dell’incrocio con viale Battisti) preoccupata per i disagi che continuano a patire pedoni e ciclisti, nonostante gli interventi fatti negli ultimi anni dall’amministrazione Seri per migliorare la sicurezza in quella via trafficatissima.

"Rispetto a due anni fa - prosegue - sicuramente le cose sono migliorate, ma alcune promesse fatte sono state mantenute e altre meno. Ora spetta solo ai vigili urbani mantenere la viabilità". E’ stupita la signora Rossi. "A Pesaro ce ne sono tantissime di ciclabili e non ci vedo mai una macchina parcheggiata sopra - prosegue -. Qui manca l’educazione. Ma siccome in una città come Fano appena accade qualcosa di eclatante la notizia fa subito il giro, basterebbe fare una raffica di multe per qualche giorno di seguito e il problema si risolverebbe subito. Ma evidentemente non c’è la volontà".

Fino ad oggi, in via Alighieri, di tragedie per fortuna non ce ne sono state. E così nel tempo l’attenzione sul problema è scemata. Tant’è che anche tra gli "abitanti" si è creata un po’ di divisione. "A un paio di attività economiche che insistono su questa strada - prosegue Rossi - hanno consentito di mettere una pedana esterna che va a erodere lo spazio della pedonale. Ma a loro non basta. Hanno anche l’esigenza di parcheggi veloci. Per cui non si possono neppure chiamare i vigili per far sanzionare i loro clienti in difetto. Però io credo che la sicurezza venga prima".

Sono anni che l’avvocato Seclì si batte per portare avanti le istanze dei tanti residenti che temono di venire investiti, soprattutto di notte quando la visibilità si fa più scarsa. "Le auto continuano ad essere parcheggiate sul lato della strada durante il giorno, ma soprattutto di notte - sottolinea ricordando che se i vigili fanno le multe solo dietro sollecitazione dei residenti, di notte non ci sono neppure le pattuglie per farle -. Ma il camminamento previsto dalla cartellonistica stradale di fatto non c’è, perché sul lato destro della strada ci sono sempre parcheggiate delle auto oltre ai bidoni dei rifiuti".

A maggio scorso è stato chiesto all’amministrazione di separare la pista ciclabile dal camminamento con strumenti temporanei, che fossero un deterrente al parcheggio. "Ma ancora non ci è stata data risposta, nonostante le promesse di valutare una soluzione".

