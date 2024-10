"Questa novità una presa in giro"

"La patente a punti è una presa in giro nei confronti di chi ha perso la vita sul lavoro – dice Mariagrazia Tiritiello, segretaria regionale Uil Marche -. Il Governo ha deciso praticamente di portare a 100 i crediti della patente, troppo facili da acquisire e difficili da perdere. È un’ulteriore dimostrazione del fatto che non si ha intenzione di intervenire in modo deciso per salvare la vita dei lavoratori. Per arrivare a "Zero morti sul lavoro" (dal nome della campagna avviata dalla Uil) è necessaria l’istituzione di una procura speciale in materia di salute e sicurezza, unitamente all’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato di omicidio sul lavoro. Servono inoltre più risorse da destinare alla formazione e ai controlli".