"Questa sanità mi ha delusa. Ecco la storia di mio padre"

Non ha sporto denuncia perché un avvocato le ha detto che non avrebbe ottenuto nulla "vista l’età, la condizione generale e la prospettiva di vita" di suo padre. Ma Emanuela Pandolfi e sua sorella vogliono comunque rendere pubblica la loro disavventura perché sia di aiuto ad altri. "Con Marche Nord ho trovato una sanità terrificante - racconta Emanuela -, con personale perlopiù privo di umanità e di empatia". Dopo un ricovero il padre 87enne, lucido, allettato e non autosufficiente è dimesso con alimentazione parenterale e sondino naso-gastrico che, però, gli procura molta sofferenza. "Dopo 5 giorni chiamiamo il 118 alle 1,30 del 5 ottobre. Babbo finisce in Pronto soccorso a Fano, gli fanno il tampone. E’ negativo. La dottoressa ci congeda assicurandoci aggiornamenti telefonici, però disattesi. Alle 9.30 torniamo in Pronto Soccorso. Babbo era in attesa di ricovero: la diagnosi parlava di Polmonite Ab Ingestis poi risultata sbagliata. Mio padre infatti da anni aveva un addensamento polmonare, visibile nei referti precedenti. Lo trovo sulla lettiga senza che gli fosse stato nemmeno cambiato il pannolone, infreddolito. Un’operatrice mi dice che non guardano le piccolezze. Nel pomeriggio il colpo di scena: mi chiama la dottoressa e mi dice che mio padre è positivo. Lo trasferiscono a Pesaro in Subintensiva Covid. Dopo mezz’ora una dottoressa ci dice che babbo è negativo e non ha Polmonite Ab Ingestis. Nonostante ciò resta ricoverato lì due giorni finché non si libera un posto in Medicina Interna, ormai a Pesaro". Qui Emanuela racconta di tante disattenzioni ("scoperto con la finestra aperta", "elettrodi di monitoraggio staccati", "tubi d’ossigeno staccati e a terra", "lenzuola umide"). Infine "l’abbiamo trovato in crisi respiratoria acuta in camera, senza che nessuno si fosse accorto. E mentre era chiaro che si stavano consumando i suoi ultimi istanti di vita, volevano farci uscire".

Tiziana Petrelli