Questa sera in scena “Tre sorelle“ di Cechov con la regìa di Sorace

"Perché ricordare?" Con questa domanda si apre il dramma “Tre sorelle“ di Cechov, rivisitato da Muta Imago con la regìa di Claudia Sorace, che va in scena oggi alle 21 (data unica) al Teatro della Fortuna di Fano. E’ un lavoro di grande fascino e potenza visiva quello che si inserisce nella 20ª edizione di TeatrOltre, festival ideato e realizzato da Amat con la Fondazione Teatro della Fortuna, il Comune di Fano e col contributo di Regione Marche e MiC.

In questa riscrittura, la compagnia romana nata nel 2006 mette in scena la vita delle tre protagoniste e la loro volontà di rendere la propria casa un luogo inviolabile contro lo scorrere degli eventi. Come nel cuore di un buco nero, in un loop temporale sospeso tra passato e futuro le tre donne rivivono momenti che hanno segnato le loro vite.

"Siamo partiti da loro tre, come indicato nel titolo, che non a caso le mette al centro di tutto: tre donne rimaste sole, nel vuoto pieno di echi di una casa lasciata da tutte e tutti – raccontano i Muta Imago – ogni cosa è già successa, o forse deve ancora accadere, tra le pareti di un edificio sospeso nello spazio-tempo".

Le musiche originali dello spettacolo sono di Lorenzo Tomio, il disegno delle scene di Paola Villani, il disegno luci di Maria Elena Fusacchia, i costumi di Fiamma Benvignati. Biglietti su vivaticket e al botteghino Teatro della Fortuna: 0721 800750.

ti. pe.