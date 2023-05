Questa vicenda è il fallimento della politica

di Alessandro

Bettini

Le vicende internazionali hanno determinato nell’ultimo anno l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia e di tutti i beni, con una inflazione che ha ridotto la capacità di spesa delle famiglie mentre i salari e le pensioni sono fermi da anni. Di fronte a questa situazione, ci si aspettava, da parte della politica, un’attenzione particolare e una sobrietà nelle scelte e nei comportamenti, al contrario, con una decisione senza precedenti l’assemblea dei sindaci di Marche Multiservizi, all’unanimità ha deliberato quasi il raddoppio dei compensi agli amministratori della società. Oggi che la notizia è di dominio pubblico, gli stessi sindaci cercano di smarcarsi in modo quasi infantile, affermando: chi di non aver capito, chi di non sapere quello che votava, chi di non essere informato, chi di essere stato distratto e, addirittura, chi di essersi fatto prendere dall’euforia (?). Anche chi se n’è andato per non votare o si è astenuto ha le sue responsabilità: troppo facile lavarsi le mani! E non è credibile che il sindaco Ricci che detiene la maggioranza delle quote pubbliche non fosse stato informato e consenziente agli aumenti. Oggi, quasi tutti, sembrano pentiti, ma sarebbe successo lo stesso se la notizia non fosse stata resa pubblica con ampio risalto sul Carlino? Quello che stupisce è che la maggioranza dei sindaci presenti all’assemblea ha la tessera del Pd o si dichiara di sinistra, come lo stesso presidente della Provincia che ha proposto l’aumento, una sinistra che ha sempre fatto della vicinanza ai bisogni dei cittadini un suo cavallo di battaglia e che ora cerca di smarcarsi emettendo un comunicato di biasimo contro i suoi stessi rappresentanti, ma costatiamo che neppure i sindaci del centro destra hanno levato la loro voce contro questo sconcio. Purtroppo questa vicenda conferma che la Politica ha smarrito la sua ragione d’essere: amministrare la cosa pubblica al servizio dei cittadini dando sempre l’esempio.

*Consigliere quartiere centro