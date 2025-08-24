"Quest’anno l’obiettivo è migliorare la posizione"

La Vigor San Sisto nata due estate fa dalla fusione tra San Sisto e Vigor Caprazzino guadagnando subito la promozione in Seconda categoria e confermandola nella stagione scorsa è pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo. Il direttore sportivo della squadra Luca Barocci spiega gli obiettivi per la prossima stagione sportiva. "Dopo il primo anno di 'rodaggio’ – dice- cercheremo di migliorare la posizione in classifica dello scorso anno, togliendoci qualche soddisfazione in più, sia per noi e sia per i nostri tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo sempre e si meritano il meglio. Ho piena fiducia nel gruppo che abbiamo creato e nello Staff scelto per guidarla. Non vediamo l’ora che inizi il campionato".

Nuovo l’allenatore, si tratta di Mario Grassi (ha preso il posto di Andrea Dominici) già tecnico del Santa Cecilia, nell’ultimo anno sulla panchina del Ca Gallo.

Il bomber. Tra i giocatori confermati c’è Alessio Brugnettini (classe 1987) bomber non per caso considerando che le mancano 5 gol per arrivare a quota 300 reti e vincitore nella passata stagione della speciale classifica cannonieri con 18 reti (5 nel girone di andata 13 in quello di ritorno. Il suo record personale è quello della stagione 2012-13 con 33 marcature con il Real Altofoglia. "Per la prossima stagione il nostro primo obiettivo è migliorare la posizione di anno scorso (quartultimi), siamo un bellissimo gruppo, anche se la squadra è molto rinnovata c’è già armonia e voglia di fare bene, con tanti giovani di mentalità, persomene punto a raggiungere quota 300 marcature e poi mai dire mai".

Staff tecnico. Allenatore: Mario Grassi. Preparatore portieri Berardi Mirco. Preparatore Atletico Sensi Samuele.

Rosa giocatori 2025-26. Portieri: Simonetti Davide, Giampaoli Nykos. Difensori: Arcangeli Matteo, Montini Stefano, Tallarini Francesco, Torelli Lorenzo, Guidi Elia, Jazi Ayman, Tontini Lorenzo, Bacciardi Emanuele. Centrocampisti: Ndoj Renato, Giulio Santi Amantini, Lazzarini Marco, Arosti Marco, De Santis Vito. Attaccanti: Volpini Tommaso, Alpino Luca, Brugnettini Alessio, Politi Mirco, Paternoster Alessio.

Amedeo Pisciolini