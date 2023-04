Questione di campanilismi

Ogni tanto ci vuole una uscita faceta. Giocherò un po’ con i campanilismi. Una datata storiografia ha sempre sostenuto che i Malatesti (ebbene sì, "toccherà" scrivere "Malatesti" perché è più corretto di Malatesta, anche se suona malissimo) fossero originari di Pennabilli. Pennabilli si trovava in provincia di Pesaro e Urbino prima che alla Valmarecchia venisse in mente di ammutinarsi (come dicono alcuni) tornando a gravitare su Rimini (come è giusto che sia, a questo punto). Quindi i Malatesti erano "pesar-urbinati", provenendo dalla provincia di Pesaro e Urbino.

Che smacco, ma dal 2009 sono tornati riminesi, con la secessione di Pennabilli. Altri hanno affermato che i M. provenissero dal castello riminese di Verucchio o, ancora meglio, direttamente dalla città di Rimini. Quindi il casato sarebbe riminese doc, ma è ora di calare l’asso di briscola! Il Malatesta più antico, in documentazione, è attestato nel comitato della città di Pesaro, in un atto del 1129, presso la corte del castello di Gaiola (oggi Casteldimezzo) come confinante di un fondo agricolo. Nel 1144 un altro Malatesta figura in un atto di donazione riguardante nuovamente un terreno nel comitato di Pesaro e in curte Florenze (il castello di Fiorenzuola di Focara, confinante con quello di Gaiola sul promontorio del S. Bartolo). Poi Malatesta II ricevette, nel 1186, da un personaggio del tutto sconosciuto alle fonti, un certo Ugo di Maltalone, i beni che questi possedeva nel castrum riminese di Scorticata (oggi Torriana), più tutto ciò che possedeva tra i fiumi Marecchia e Rubicone, dal mare sino al castrum di Sogliano, compresi il castello di Saiano e di Verucchio, per 110 lire lucchesi. Quindi i signori di Rimini "nacquero" pesaresi o riminesi? Al campanilismo l’ardua sentenza.

