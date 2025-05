"Questo Papa Leone potrebbe fermare un nuovo Attila"

Habemus Papam! Da buon "medievale", pardon, medievista (anche se, in fondo, sono un po’ medievale) ho atteso l’annuncio con ansia. Non tanto per capire chi fosse il pontefice, se un italiano o un cittadino del mondo, ma per scoprire il nome che il pontefice si era imposto. Di quello sì che ero curioso. A chi capita di darsi un nome, da solo? Di sceglierselo!

Nasciamo e il nome ci è ovviamente "imposto", ma un papa se lo sceglie. La scelta non è casuale, la scelta ci spiega la direzione del pontificato, ci dà un segno, ci indirizza verso una corrente di pensiero. Quando ho sentito “Leone“ mi sono emozionato, si tratta di un nome "potente". Mi sono venuti alla mente subito due “Leoni“: il primo è papa Leone III, per intenderci quello che ha incoronato re Carlo (Magno) imperatore del Sacro Romano Impero, la notte di Natale, dell’anno 800. Poi ho pensato al più grande, papa Leone Magno, Leone I, quello che nell’anno 452 (forse) fermò Attila con una chiacchierata e lo fece ritirare. Sinceramente non mi è venuto in mente Leone XIII, il papa più volte chiamato in causa in questi giorni, il pontefice che scrisse la prima "enciclica sociale", la Rerum Novarum.

Non me ne abbiano gli storici del XIX secolo, ma la mia mente ha sùbito riesumato i due grandi papi legati ad Attila e Carlo Magno, non alle "riforme sociali". Chissà se scopriremo a quale Leone si riferisce il nuovo pontefice. È stato tirato in ballo anche frate Leone, amico fedele di san Francesco. Mi sbaglierò, ma posti i tempi nei quali stiamo vivendo temo che papa Prevost si stia preparando a fermare Attila, come fece Leone I, con le parole, con il carisma. Speriamo non sia da meno del suo predecessore.

(* docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale, Università di Urbino; uscita 447)