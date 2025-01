"Questo periodo mi ha stimolato"

Ricardo Aleodor Venturi, 30 anni, artista: "Il mio nome è di origini rumene, come mia mamma, ma sono nato a Montelabbate e da sette anni abito a Pesaro. Come artista sono stato veramente stimolato da questo 2024, anche se c’erano così tante iniziative che si faceva fatica a seguirle tutte: il consiglio, in futuro, è di collegarle fra loro ed evitare inaugurazioni in contemporanea. L’emozione più grande? Il progetto della Pescheria che ho portato avanti alla Brancati, una scuola che considero unica in Europa: è stato bello poter lasciare la mia impronta nel quartiere di Pantano e ricevere in cambio una poesia da un 12enne che ho stampato a tutta parete perché mi ha commosso".