"Questo sarà l’anno del tartufo bianco"

"Il 2025 sarà ricordato come l’anno del tartufo bianco e, in particolare, la provincia di Pesaro e Urbino sarà tra gli areali più generosi nella sua produzione". A fare questa previsione è Giulio Lonzi, enogastronomo urbinate, basandosi su vari fattori, a partire dal clima favorevole di questi mesi.

"Dopo stagioni difficili, caratterizzate da estati torride e di scarsa produzione, la natura sembra aver restituito al territorio ciò che gli aveva negato: un raccolto abbondante, profumato e di qualità straordinaria – commenta –. Quest’anno, le piogge regolari di primavera e di agosto, insieme alle temperature miti dell’estate, hanno creato le condizioni perfette per la crescita del micelio". A dar forza a queste aspettative, Lonzi riporta anche la testimonianza di un anziano cavatore di tartufo di Sant’Angelo in Vado, secondo cui "sarà un’annata che non vedevamo da almeno vent’anni".

L’enogastronomo è convinto che, anche se dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi dovesse tornare il caldo, non si dovrebbero avere problemi perché ci sono tutti i fattori climatici favorevoli. "Il tartufo bianco pregiato non rappresenta solo un’occasione gastronomica, ma anche culturale e identitaria da sfruttare al meglio per rilanciare il turismo enogastronomico marchigiano ed elevarlo ai livelli di Umbria, Piemonte e Toscana – prosegue –. A novembre, dopo le fiere, sarà possibile acquistarlo a 600/700 euro al chilo e tanti ne potranno godere. Non è soltanto un ingrediente di lusso: è un ambasciatore del nostro territorio. Quest’anno, con un raccolto così ricco, abbiamo l’opportunità di riaffermare il ruolo delle Marche – e in particolare della provincia di Pesaro e Urbino – come centro internazionale della cultura del tartufo".

E proprio l’abbondanza del raccolto, secondo Lonzi, dovrebbe portare a un incremento considerevole del turismo enogastronomico con ricadute economiche importanti, mentre il prezzo del tartufo, pur rimanendo elevato, dovrebbe mantenersi più accessibile rispetto agli anni di scarsità. Alcune proiezioni delle associazioni di categoria dicono che il comparto del tartufo potrebbe generare oltre 60 milioni di euro di indotto, tra vendita diretta, ristorazione e turismo esperienziale.

