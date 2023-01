"Questura e commissariati, solo promesse"

Carta canta. Il Siulp accede ai documenti redatti dagli stessi dirigenti della Questura in cui si legge come sia nella questura di Pesaro,che nei commissariati di Fano e Urbino, "la situazione – si legge negli atti – è effettivamente peggiore e destinata a peggiorare ulteriormente” rispetto a quanto evidenziato dal Siulp. La nota del sindacato di polizia arriva il giorno dopo la risposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla interrogazione lampo, in Senato, del senatore Antonio De Poli, che appunto chiedeva informazioni sia sui tempi della nuova questura di Pesaro, che sugli spazi a disposizione nella sede programmata nella caserma Cialdini, sia sui problemi presenti al commissariato di Fano. Sui tempi, il ministro ha stabilito una data, il 2026, entro la quel la nuova questura dovrebbe essere pronta. Ma il Siulp trae spunto dall’interrogazione per segnalare "30 anni di promesse vane e annunci". Sempre partendo, ad esempio, dagli spazi della questura, il Siulp cita i documenti in cui è scritto come "all’interno della caserma Cialdini non è possibile collocare l’intera Questura in quanto allo stato attuale la metratura è insufficiente, 4.000 mq circa a fronte di una necessità minima di 6.500mq. Si precisa che nel conteggio dei 6.500 mq non...